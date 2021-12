Sabato 4 dicembre , in seconda serata, speciale TG5 “Meno cicogne, poche speranze”

Sabato 4 dicembre, in seconda serata, su Canale 5, va in onda lo Speciale TG5 «Meno cicogne, poche speranze». A cura di Claudio Fico e Giuseppe De Filippi, è condotto da Cesara Buonamici. L’approfondimento della testata diretta da Clemente J. Mimun analizza il tema del drammatico calo delle nascite, che senza politiche coerenti mette a rischio il futuro del nostro Paese.

Nel Dopoguerra e fino agli Anni ’60 ogni anno in Italia nascevano oltre un milione di bambini, oggi siamo a meno di 400mila. Se il trend non si inverte, tra 50 anni – secondo l’Istat – saremo 12 milioni in meno. Una crisi demografica profonda, una curva che non riesce a risalire.

In studio, con Cesara Buonamici, due genitori coraggiosi con tanti bambini e le storie di tanti altri costretti a rinunciare per difficoltà economiche e mancanza di strutture per l’infanzia. Gli inviati del settimanale danno conto delle esperienze e delle ricette di altri paesi europei, come Francia, Germania e Danimarca.

Ma cosa fare e quali misure adottare? Tra gli interventi, le proposte del ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, del presidente dell’Istat Gian Carlo Blangiardo e di monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita.

