MTM Teatro Litta: “Revolutionary road”- dal 13 gennaio 2022

MTM Teatro Litta – dal 13 al 29 gennaio 2022 – debutto Nazionale

Revolutionary Road

da Revolutionary Road di Richard Yates

LEI e LUI. Belli, intelligenti, piuttosto colti, innamorati. Una casa “carina” e accogliente.

Un lavoro noioso ma sicuro per LUI.

Blandi impegni domestici per LEI, che ha tempo per coltivare come hobby la sua antica passione d’attrice.

Ma LEI e LUI vogliono, o almeno sognano, altro. Si ritengono entrambi superiori all’ambiente mediocre e piccolo borghese che li circonda e imprigiona; e questo senso di superiorità, chissà quanto fondato, li tiene uniti e segretamente complici.

Finché…

“Revolutionary road” esplora, alternando i punti di vista di LEI, LUI e NOI, gli umanissimi slanci, meschinità, successi illusori e prevedibili disfatte di personaggi che ambiscono a essere felici, ma rimangono invischiati nelle menzogne che raccontano a se stessi e agli altri pur di tirare avanti.

Lo spettacolo nasce dall’omonimo romanzo americano Revolutionary Road di Richard Yates, edito nel 1961 e capace di segnare la letteratura contemporanea al punto da far dire a Tennessee Williams:

“Se nella letteratura americana moderna ci vuole qualcos’altro per fare un capolavoro, non saprei dire cosa”.

Manifatture Teatrali Milanesi

c.so Magenta 24, Milano – 02.80.55.882

