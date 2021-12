Milano Serravalle: Comunicato lavori – Autostrada A7

A7 MILANO SERRAVALLE

Nelle more del cavalcavia n.28 in corrispondenza della progressiva km 30+595, si rende necessario in via cautelativa adottare i seguenti provvedimenti alla circolazione:

Dalle ore 14:00 del 21/12/2021 fino all’avvio delle attività di cui sopra, il divieto di transito per i veicoli aventi massa superiore a 7,5 ton. sulle rampe di svincolo in uscita per Gropello Cairoli (Km 30+644) da carreggiata sud (direzione Genova) ed in entrata dal casello di Gropello Cairoli (Km 30+644) per la medesima carreggiata sud.

I percorsi alternativi prevedono l’indirizzamento del traffico sui seguenti itinerari:

Per l’uscita da carreggiata sud (direzione Genova)

• Uscita consigliata al casello precedente di Bereguardo (Km 21+431), proseguimento sul Raccordo PV-Bereguardo e successivamente in Tangenziale di Pavia direzione Casteggio fino allo svincolo Pavia Sud (A54, Km 0+357).

• L’itinerario alternativo autostradale prevede in alternativa l’uscita al casello successivo di Casei Gerola (Km 49+980), il rientro in A7 direzione Milano per la successiva uscita al casello di Gropello Cairoli (Km 30+644) da carreggiata nord.

Per l’ingresso per carreggiata sud (direzione Genova)

• Entrata consigliata al casello di Casei Gerola (Km 49+980) raggiungibile attraverso la viabilità ordinaria percorrendo dapprima la S.P.596 in direzione Pavia e successivamente la S.S.35 dei Giovi in direzione Casteggio.

• L’itinerario alternativo autostradale prevede in alternativa l’ingresso al casello di Gropello Cairoli (Km 30+644) in A7 direzione Milano, l’uscita al casello di Bereguardo (Km 21+431), l’inversione di marcia al primo svincolo utile S.P.526 Bereguardo (A53, Km 0+592) per il successivo ingresso in A7 direzione Genova.

https://www.serravalle.it

