L’eterna storia d’amore tra Sam e Molly continua a far sognare e a conquistare il pubblico del TAM Teatro Arcimboldi Milano, che dal 28 dicembre 2021 potrà finalmente rivivere la magia di Ghost, il musical. Un musical senza tempo sulle note della bellissima colonna sonora di Dave Stewart e Glenn Ballard e della leggendaria “Unchained Melody” di The Righteous Brothers.

Protagonisti? Il fantasma di un uomo assassinato, la donna che amava in vita e continua ad amare da spirito, una strampalata medium che può restituirgli la voce e un assassino in attesa di essere scoperto e portato all’Inferno.

Un thriller romantico, dove la suspense creata dai continui colpi di scena si alterna alla dimensione interiore del ricordo, una storia che indaga il senso dell’amore quando vive oltre il tempo. Anzi, quando è l’altrove irraggiungibile a renderlo autentico

Tratto da Ghost, il cult movie della Paramount Pictures che dagli anni ‘90 ha commosso generazioni di spettatori, Ghost Il Musical, adattato per il teatro dallo sceneggiatore originale Bruce Joel Rubin, con la regia di Federico Bellone.

Una produzione internazionale firmata Alveare Produzioni, in collaborazione con Colin Ingram e Hello Entertainment che sarà nuovamente in tournée nelle principali piazze italiane.

Trasposizione fedele del film vincitore di un Golden Globe per la miglior attrice non protagonista (WhoopyGoldberg) e per la miglior sceneggiatura, Ghost Il Musical mantiene l’impianto narrativo del successo cinematografico, ma sposa appieno le regole del teatro.

Dal 28 dicembre al 9 gennaio 2022 al TAM Teatro Arcimboldi Milano.

Spettacolo di Capodanno alle ore 21.15. Brindisi a mezzanotte con la compagnia.

www.ghostilmusical.it

