Inchiesta di Stella Pende sulle “Donne dietro le sbarre”

Domenica 5 dicembre, in seconda serata, su Retequattro, nuovo appuntamento con le inchieste di «Confessione Reporter», il programma di Stella Pende, a cura di Sandra Magliani. La nuova edizione è interamente dedicata alle donne: ai loro diritti, ai loro sogni, al loro coraggio.

La seconda puntata è un reportage sulle carceri femminili. Anche se il carcere è maschio. Così come le rivolte e le condanne, il dolore e la quotidianità, che sono sempre raccontati dagli uomini. Primi anche in prigione. Ma come vivono la prigionia le donne? Il viaggio del programma Mediaset nelle carceri femminili è senza filtri. Emerge una verità dura e una realtà dimenticata da troppi.

Le carceri dedicati alle donne sono solo cinque: Empoli, Pozzuoli, Rebibbia, Venezia e Trani. Le altre, secondo la Legge 354, sono sparse in 52 altri istituti che ospitano detenuti maschi. Un’ulteriore prova che il carcere femminile è una sorta di alieno, in una realtà pensata solo per gli uomini.

L’invita Giulia Pezzolesi ha raccolto le testimonianze di alcune carcerate, persone che hanno preso coscienza del male fatto e recuperato la forza per riaffiorare dall’abisso. Una resilienza emersa in particolare a Venezia, nel carcere della Giudecca, un simbolo una speranza che, prima o poi, ogni luogo di pena possa diventare uno spazio di ripensamento e di voglia di futuro.

III puntata: PER LE DONNE AFGHANE.

Com’è essere donna in Afghanistan, dopo la vittoria dei talebani? Educazione, lavoro, libertà, oggi sono negati. Il nuovo regime punisce e ammazza chi non sottostà alle sue regole. «Confessione Reporter» dà conto di questa drammatica situazione.

IV puntata: MAGHE, GUARITRICI E STREGHE 2.0.

Mamma Ebe è stata una santona tra le più conosciute e discusse d’Italia. La sua storia parla di donne dal carisma misterioso e dai poteri incomprensibili. Il viaggio di «Confessione Reporter» dentro il mondo delle streghe.

