Gene Gnocchi ospite de “La Confessione” sul Nove

L’ex conduttore di Scherzi a parte ricostruisce con il direttore de ilfattoquotidiano.it la rottura che, nel 1993, lo portò a lasciare Mai Dire Gol, il celebre programma su Italia 1 che conduceva insieme a Teo Teocoli nei panni di Peo Pericoli. “Qui siamo a La Confessione quindi mi devi spiegare una cosa: Mai Dire Gol, Gialappa’s. Lei ha quasi subito rotto a quell’epoca dicendo testualmente: ‘Mi piace lavorare in un ambiente in cui sento di essere benvoluto. Se non è così me ne vado’. Cosa diavolo era successo?”, ha domandato Gomez. “C’erano dei piccoli screzi con la Gialappa’s che poi ci sono ricomposti, però lì credo di aver sbagliato io anche perché con Teo (Teocoli, ndr) il sodalizio era talmente affiatato che è stato un peccato dividerci – ha ammesso il comico – Recentemente ci siamo incontrati di nuovo ed effettivamente, rivedendo le vecchie cose, erano veramente molto belle”. “E i piccoli screzi per esempio quali erano?”, ha chiesto ancora il giornalista. “Non so, io avevo fatto Ninetta De Cesari e uno della Gialappa’s aveva detto: ‘quando uno comincia a travestirsi da donna vuol dire che è alla frutta. Questa cosa mi sembrava ingenerosa perché comunque Mai Dire Gol è nato con i personaggi miei e di Teo sostanzialmente”, ha concluso il comico emiliano.

