Su MYmovies, IWONDERFULL.IT e MYmovies ONE la diretta streaming della cerimonia di premiazione degli EFA – European Film Awards 2021. Sabato 11 dicembre a partire dalle ore 19:00.

I Wonder Pictures è in corsa con la Palma d’oro Titane e il documentario animato Flee.

Sabato 11 dicembre, ore 19:00, è l’ora degli EFA – European Film Awards 2021, il riconoscimento che premia il meglio del cinema europeo. Quest’anno sarà possibile seguire la cerimonia di premiazione, che per motivi di sicurezza si svolgerà completamente a distanza, in diretta su IWONDERFULL.IT, la piattaforma streaming di I Wonder Pictures, MyMovies e MYmoviesONE.

I Wonder Pictures quest’anno è grande protagonista degli EFA. Titane, il film vincitore della Palma d’oro al Festival di Cannes 2021, ha infatti ricevuto ben quattro candidature. Miglior film, miglior regia (Julia Ducournau), miglior attore protagonista (Vincent Lindon) e migliore attrice protagonista (Agathe Rousselle).

Due candidature anche per Flee che corre sia come Miglior documentario che come Miglior Film d’Animazione. Il documentario animato, diretto da Jonas Poher Rasmussen, recentemente si è già aggiudicato lo European University Film Award.

Una serata di grande cinema che IWONDERFULL.IT insieme a MYmovies e MYmovies ONE, mette a disposizione dei suoi spettatori per scoprire tutti insieme chi si aggiudicherà quelli che sono considerati gli Oscar del cinema europeo.

Per seguire la diretta basterà andare su IWONDERFULL.IT e aprire la scheda dedicata alla diretta degli EFA – European Film Awards. L’appuntamento è alle ore 19:00

https://www.mymovies.it/ondemand/iwonderfull/movie/efa-premiazione-live/

