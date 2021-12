È disponibile in tutte le librerie e store digitali “100 ANNI DI CUCINA ROMANA NELLE RICETTE E NELLA STORIA DELL’ANTICA PESA” (Newton Compton Editori), il libro di ricette della famiglia Panella, che celebra i 100 anni di attività del ristorante Antica Pesa, realtà riconosciuta ormai a livello internazionale, eccellenza e fiore all’occhiello italiano nel mondo.

Premiato da La Repubblica come «miglior ristorante di cucina romana», l’Antica Pesa racchiude nelle sue cucine non solo la storia, l’amore e la passione della famiglia Panella per il cibo e per il proprio lavoro, ma racconta anche l’evoluzione della città di Roma nel corso di questi ultimi 100 anni.

L’Antica Pesa non è quindi solo un semplice ristorante, ma un baluardo della nostra cultura enogastronomica e un posto speciale che rappresenta la nostra Capitale e le sue tradizioni.

In questo libro, l’imprenditore e volto televisivo Francesco Panella e lo Chef Simone Panella raccontano le ricette più simboliche della storia dell’Antica Pesa reinterpretandole in chiave attuale e moderna.

“100 ANNI DI CUCINA ROMANA NELLE RICETTE E NELLA STORIA DELL’ANTICA PESA” non è solo un ricettario: all’interno vi sono infatti anche immagini storiche e inedite relative alla storia del ristorante, che ad esempio alle origini accoglieva nel proprio atrio gruppi di garibaldini.

La vera svolta per l’Antica Pesa avviene negli anni Cinquanta, con la Dolce Vita, nel momento in cui Roma e l’Italia vengono riconosciuti in tutto il mondo come luoghi di bellezza e del buon vivere.

Sono così immortalati anche altri momenti che hanno contribuito a costruire l’iconicità dell’Antica Pesa, come quando il Presidente della Repubblica Sandro Pertini, che considerava il ristorante una sua seconda casa, festeggiò lì i suoi 90 anni fino ad arrivare ai giorni nostri in cui possiamo ammirare il crocevia di artisti, scrittori, attori, registi e altri volti importanti della cultura e dello show biz mondiale.

