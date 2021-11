Si intitola “Business” il nuovo inedito della band indie rock inglese The Doubtful Bottle , uscito il 12 Novembre per la Neil Grant Music Production.

Registrato al The Levellers’ Metway Studios di Brighton con la produzione di Jake Rousham (già a lavoro con band come The Who) ed il cantante e chitarrista della band John Gillies , “Business” strizza l’occhio ai The Clash come al tipico groove reggae.

The Doubtful Bottle: un mondo di social media

Un brano attuale, che sottolinea come viviamo in un mondo governato dai social media, che ci vede tutti nelle tasche di tutti tra realtà e finzione, incapaci di resistere alle notizie e ai pettegolezzi degli altri. Tutti virtualmente vicini, con la necessità di gridare al mondo intero chi siamo, cosa pensiamo e chi vorremmo essere.

L’uscita di “Business”, dopo il precedente singolo “Satellite”, continua ad alimentare curiosità sul prossimo album della band, attualmente in lavorazione.

The Doubtful Bottle: la band

Capitanata dal songwriter John Gillies e dalla cantante Genevieve Gillies con l’aggiunta del chitarrista Lee Potter, il bassista Nathan Reeves e il batterista Jim Beadle, la band del North Yorkshire continua a far parlare di sé dopo gli ottimi riscontri di critica e pubblico ottenuti nel Regno Unito e in altri Paesi europei tra cui l’Italia, dove hanno compiuto un tour nel 2019.

Il loro background folk li ha portati a lavorare con la leggenda Judy Dyble (Fairport Convention), mentre il gioco di voci di John e Genevieve e il mix di indie-rock e grunge hanno dato vita ad un noise sensuale ed energico, supportato da melodie orecchiabili e ritmi frenetici.

The Doubtful Bottle: frantic interdimensional cool rock band

Definiti dalla BBC inglese “frantic interdimensional cool rock band” e paragonati ad artisti del calibro di Blondie, The Young Knives ed XTC, i The Doubtful Bottle hanno debuttato nel 2017 con il fortunato singolo “Can’t Climb Any Higher” (2017), seguito poi da “Wait For Love”, “Trickery”, “Eye” e “Satellite”.

