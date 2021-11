Dal 18 al 21 novembre l’attore e regista porta al Teatro Comunale di Ferrara l’avvincente storia di tolleranza e di amore di Madame Rosa e Momò. Uno spettacolo su “un’improbabile storia d’amore toccata dalla grazia”, adattamento contemporaneo del bestseller “La Vie devant soi” di Romain Gary / Émile Ajar. In scena anche l’Ensemble dell’Orchestra Terra Madre.

Sentimenti e musica, commozione e comicità, per raccontare le “vite sgangherate che vanno alla rovescia”, ma anche “un’improbabile storia d’amore toccata dalla grazia”. Con ‘La vita davanti a sé’ Silvio Orlando torna al Teatro Comunale di Ferrara, in scena da giovedì 18 a domenica 21 novembre. Info e vendita in biglietteria e on line sul sito www.teatrocomunaleferrara.it (18, 19 e 20 novembre inizio spettacolo ore 20.30, domenica 21 inizio alle ore 16).

Evento a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili, necessario il green pass.

IN SCENA:

Giovedì 18 Novembre 2021 – 20.30 Teatro Comunale Ferrara

Venerdì 19 Novembre 2021 – 20.30 Teatro Comunale Ferrara

Sabato 20 Novembre 2021 – 20.30 Teatro Comunale Ferrara

Domenica 21 Novembre 2021 – 16.00 Teatro Comunale Ferrara

LA COMPAGNIA INCONTRA IL PUBBLICO

Sabato 20 novembre, ore 12 – Ridotto del Teatro

Ingresso libero. L’attività è realizzata grazie al contributo concesso alla Biblioteca della Fondazione Teatro Comunale dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della Cultura.

