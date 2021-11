Si sposta all’Alcatraz di Milano l’unico concerto in Italia dei Royal Blood

Stessa data! Sabato 19 marzo 2022

I biglietti acquistati restano validi per la nuova venue.

Special guest: The Amazons

Due milioni di album venduti nel mondo per la band che “sta portando il rock in una nuova dimensione”. Il loro album Typhoons direttamente al #1 in Uk

Il tour 2022 nelle arene in Gran Bretagna

Per la prima volta alla O2 Arena a Londra “Hanno riacceso il rock”

Apertura porte ore 18:30 Inizio concerto ROYAL BLOOD ore 20:30

Ingresso: Posto Unico € 35,00 + diritti di prevendita

Biglietti disponibili su ticketmaster.it, ticketone.it, vivaticket.com

Cambia sede l’unica data in Italia dei ROYAL BLOOD, attesi il 19 marzo 2022, ora all’ALCATRAZ di Milano anziché al Lorenzini District. I biglietti già acquistati per il concerto rimangono validi, ulteriori disponibilità sono su Ticketmaster, Ticketone, Vivaticket e in tutti i punti vendita autorizzati. La band salirà sul palco alle 20:30.

Prima di loro ad aprire il concerto saranno The Amazons, la rock band di Reading che ha folgorato la critica inglese fin dal suo omonimo album di esordio nel 2017, confermando le aspettative con il secondo Future Dust del 2019.

“Europa stiamo tornando! – fanno sapere i Royal Blood. Non vediamo l’ora di salire di nuovo sul palco a divertirci insieme ai nostri fans, fate in modo di non mancare l’appuntamento!”

La radio partner ufficiale del concerto in Italia è Virgin Radio

SABATO 19 MARZO 2022 – MILANO @ ALCATRAZ

Ingresso: Posto unico in piedi € 35,00 + diritti di prevendita

Apertura porte ore 18:30 Inizio concerto ROYAL BLOOD ore 20:30

Biglietti disponibili su ticketmaster.it, ticketone.it, vivaticket.com e in tutti i punti vendita autorizzati

