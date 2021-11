Il brano anticipa il quarto album di Post Malone, di prossima uscita

Per ascoltare “One Right Now”: https://island.lnk.to/onerightnow

Oggi, venerdì 5 novembre, è disponibile il nuovo singolo “One Right Now”, di Post Malone e The Weeknd.

Il brano segna la prima collaborazione ufficiale tra i due artisti autori di hit multilplatino come “Blinding Lights” e “Rockstar”. Prodotto da Louis Bell, Brian Lee e Andrew Bolooki, “One Right Now” unisce due delle voci più influenti della musica pop mondiale in quella che è tra le più importanti collaborazioni del 2021. Nel brano lo stile inconfondibile di Post Malone incontra la voce avvolgente di The Weeknd, fondendosi e duettando su una base musicale dalle atmosfere vagamente 80’s e notturne. Presto sarà disponibile anche il video ufficiale, diretto da Tanu Muino.

La pubblicazione è il primo passo per l’uscita del quarto album di Post Malone, tra i progetti più attesi, in arrivo nei prossimi mesi. Si tratterà del primo progetto discografico da “Hollywood’s Bleeding”, rilasciato nel 2019 e certificato disco d’oro in Italia, oltre che ad aver raggiunto la #1 nella Billboard Top 200.

The Weeknd è reduce dal successo di “Take My Breath”, #1 in radio per quattro settimane consecutive e attualmente in Top 15 dei brani più suonati, oltre che essere certificato disco d’oro.

Da qualche settimana è uscito il brano con gli Swedish House Mafia, “Moth To A Flame”, nella Top 20 dei brani più suonati in radio.

Per altre notizie relative al tema Musica Dietro la Notizia