Pallanuoto: “LEN Champions League maschile” 2021/2022

Su Sky appuntamento con la pallanuoto e i match della LEN Champions League 2021/2022, la più importante competizione maschile per club a livello europeo.

Su Sky e in streaming su NOW le partite, in casa e in trasferta, delle due squadre italiane impegnate nella fase a gironi, la Pro Recco, detentrice del trofeo e inserita nel Gruppo B, e l’AN Brescia, campione d’Italia, inserita nel Gruppo A.

Pallanuoto: le partite da non perdere

Tra martedì 9 e mercoledì 10 novembre saranno due le partite cui assistere, la prima domani con in acqua l’AN Brescia, che ospiterà gli spagnoli dello Zodiac CNAB di Barcellona. Match in differita alle ore 22 su Sky Sport Arena. Mercoledì sarà di scena la Pro Recco, anch’essa impegnata in casa nel confronto con i rumeni della Steaua Bucarest. Incontro in diretta su Sky Sport Action a partire dalle ore 21.

Pallanuoto: i club partecipanti

Sono 18 in tutto i club partecipanti a questa fase, divisi in 2 gironi da 8 squadre ciascuno; alla Final 8 si qualificheranno 8 formazioni, 3 del Gruppo A, la quarta è il Novi Beograd, in quanto organizzatore della fase finale, e 4 del Gruppo B.

martedì 9 novembre

ore 22 AN Brescia-Zodiac CNAB Barcellona Sky Sport Arena

(telecronaca Daniele Barone, commento Alessandro Campagna)

mercoledì 10 novembre

ore 21 Pro Recco-Steaua Bucarest Sky Sport Action

(telecronaca Daniele Barone, commento Alessandro Campagna)

