Chinny

Dal 5 novembre è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “L’ULTIMA” (SENZA BASE Records), primo brano di CHINNY.

“L’ULTIMA”: questo il titolo del brano di debutto di CHINNY, un inedito scritto da lei che parte da una dimensione di profonda solitudine, di incomprensione, passa per l’autoconsapevolezza e, infine, approda all’altro, entità esterna a noi che può contenere le nostre paure, capire le nostre fragilità e amarle.

«Trovo divertente il fatto che, tra tutti i brani, la prima pubblicazione si intitoli proprio “L’ultima” – spiega l’artista a proposito della sua prima release – E’ stata la prima canzone che ho scritto, ben 5 anni fa, e sento che ora è arrivato il suo momento. Da questa uscita mi aspetto sicuramente di alleggerirmi, è stato snervante lavorare dietro le quinte per tanto tempo, e ammetto che uscire finalmente dopo tanto lavoro, mi mette molta ansia. La speranza è di riuscire a raggiungere attraverso le cuffiette, soprattutto in questo periodo, chi come me si è sentito solo, perché, più che scrivere e cantare, credo che il lavoro di cantautrice consista nel capire le persone, e capire se stessi… Arduo compito, eh?».

