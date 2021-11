Teatro Europauditorium Bologna, 432 srl e Colorsound presentano

Le Vibrazioni ne “Le Vibrazioni in orchestra di e con Beppe Vessicchio”

spettacolo della stagione 2019/2020 riprogrammato

LUNEDÌ 29 NOVEMBRE 2021

ore 21.00

Le Vibrazioni torneranno a suonare dal vivo, il 29 novembre al Teatro EuropAuditorium di Bologna, insieme a un’orchestra diretta da Beppe Vessicchio.

Con il tour Le Vibrazioni in orchestra di e con Beppe Vessicchio, la band milanese incontrerà, per la prima volta, la musica classica in un nuovo viaggio nei teatri italiani. Sarà uno spettacolo imperdibile e un’occasione unica per ascoltare le canzoni de Le Vibrazioni in una chiave inedita, con nuovi arrangiamenti realizzati dal grande Maestro Beppe Vessicchio ed eseguiti insieme a un’orchestra di quindici elementi.

I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per la nuove data.

Le prevendite sono disponibili su Ticketone.it e Vivaticket.it

PREZZI BIGLIETTI: I platea € 51,75 – II platea € 40,25 – Balconata € 28,75

La biglietteria del Teatro EuropAuditorium è aperta dal lunedì al sabato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, e martedì e giovedì anche dalle ore 11.00 alle ore 13.00. (info@teatroeuropa.it – 051.372540). www.teatroeuropa.it

Per altre notizie relative al tema Musica Dietro la Notizia

Per altre notizie relative al tema Teatri Dietro la Notizia