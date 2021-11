I’m not a blonde: “Circle” fuori per INRI il primo singolo

CIRCLES il primo singolo che anticipa l’EP WELCOME SHADOWS

A due anni di distanza dall’ultimo album Under the Rug, tornano le I’m Not a Blonde, il duo femminile più “cool” della scena musicale italiana ed europea. Circles è il loro nuovo singolo, in uscita il 9 novembre per INRI/Metatron, ed è il primo estratto dal prossimo EP Welcome Shadows, fuori il 10 dicembre 2021 come parte di un progetto più ampio che prevede la pubblicazione di un secondo EP nella primavera 2022, dal titolo This is Light. Il singolo è realizzato con il sostegno di Italia Music Lab.

Malinconico e, al tempo stesso, upbeat, minimale e stratificato, Circles è un brano electro dal beat asciutto e deciso che unisce in geometrica armonia il sound groovy dei synth alle chitarre percussive, in pieno stile I’m Not a Blonde. Con una curiosa novità: per la prima volta nei testi compare anche l’italiano al fianco del consueto inglese.

“I’m running in circles / This doesn’t feel like the end / I’m running in circles / We had promised it was the end” cantano Chiara Castello e Camilla Matley per definire la sensazione di “correre in tondo”. Circles è un brano che mette a fuoco la sensazione di inconcludenza, la frustrazione dovuta alla ciclicità degli eventi: la fatica di dover ricominciare da capo tutte le volte, per poi ricadere e ricommettere gli stessi errori. È quella dipendenza d’amore che rende difficile il percorso necessario a riappropriarsi della propria vita. Una dimensione intima che, inevitabilmente, accoglie il respiro di questi tempi di transizione, in cui le speranze di trasformazione sembrano rimanere un anelito ideale che non scalfisce la sostanza delle cose.

