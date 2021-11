“Il Presepe di carta”. Apertura mostra Museo Diocesano

Siamo lieti di annunciare l’apertura dell’esposizione della nuova acquisizione del Museo

IL PRESEPE DI CARTA DI FRANCESCO LONDONIO (1723-1783)

Lo straordinario “presepe del Gernetto”, nuova acquisizione del Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano, è uno dei più importanti realizzati da Francesco Londonio (1723-1783), artista lombardo del Settecento che dedica interamente la sua attività alla pittura di genere, specializzandosi in tematiche bucoliche e veri e propri presepi. Il presepe, realizzato fra il settimo e l’ottavo decennio del XVII secolo per la villa Gernetto a Lesmo, in Brianza, su commissione del conte Giacomo Mellerio, di cui lo stesso pittore era stato ospite, è costituito da circa sessanta figure dipinte a tempera su carta e cartoncino sagomati, tra le quali la Sacra Famiglia con i Re magi, pastori, paggi, fanciulli, contadini ma anche animali, talvolta inseriti in vere e proprie quinte sceniche. Si tratta probabilmente dell’ultimo presepe settecentesco lombardo di questo tipo rimasto integro, destinato in origine ad essere allestito in un salone della villa nel periodo natalizio.

L’esposizione sarà aperta al pubblico dal 25 novembre 2021 al 6 febbraio 2022

Martedì – Domenica ore 10-18

Inoltre, SOLO per i possessori della MYMUDIMI Membership Card

MARTEDI’ 30 novembre / ore 21

PRESENTAZIONE ESCLUSIVA

Dietro le quinte de “Il Presepe di carta di Francesco Londonio (1723-1783)”

Relatrice Nadia Righi, direttrice del Museo

La presentazione prevede l’utilizzo della piattaforma ZOOM.

Non l’hai ancora acquistata?

Hai tempo fino a LUNEDI’ 29 novembre per sottoscriverla e il giorno della conferenza ti invieremo il link dell’incontro

VALIDITA’: Card nominale con validità annuale dal momento della sottoscrizione

Ricordati di portare con te la tua card, da esibire alla biglietteria del museo unitamente al documento di identità. SCOPRI TUTTI I VANTAGGI DELLA CARD

COSTO: 45€

MODALITA’ D’ACQUISTO: tramite biglietteria elettronica

Museo Diocesano Carlo Maria Martini

Piazza Sant’Eustorgio, 3 – Milano

www.chiostrisanteustorgio.it

Museo Diocesano Corso di Porta Ticinese 95 Milano, MI 20123 Italy

