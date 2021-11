RaF MC, performer italiano conosciuto a livello internazionale, il 26 Novembre ha pubblicato il suo nuovo e travolgente singolo dal titolo “LIBRE”, prodotto dal noto artista Alex Nocera e con la collaborazione della talentuosa soprano lirico americana Bridgette Gan, che vanta successi negli Stati Uniti nelle sue opere in Teatro.

Ascolta su Spotify >> https://spoti.fi/32Br1nx

Il nuovo brano è disponibile su tutti i digital stores, Spotify ed a metà Dicembre è prevista l’uscita del video ufficiale girato in Brasile.

Il nuovo singolo è caratterizzato da un sound energico, coinvolgente, un mix di sonorità Latin – House e con un ritornello tutto da ballare, per scuotere anche i più pigri e tornare alle nostre abitudini pre – pandemia.

Gli attesissimi show di RaF MC sono dei viaggi incredibili, e il pubblico non aspetta altro che ballare e cantare le sue canzoni.

“La musica per me è uno stato libero dell’essere, muovermi in punta di piedi sulle note della vita senza mai perdere il tempo! La mia passione per la musica e la sua interpretazione con il mio corpo prima e con il canto poi, fin dall’adolescenza hanno caratterizzato la mia vita, permettendomi di poter vivere di essa.”

Ora è il momento di ballare sulle note della sua “LIBRE” e prossimamente RaF MC lancerà il suo “LIBRE Winter Tour 2022” che toccherà diversi stati tra i quali Emirates, California, Florida, New York, New Jersey, Texas, Canada, Russia, Germania per citarne alcune e tornerà anche in Italia.

