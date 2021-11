Boom sui social con oltre 8.000.000 di impression

E miglior esordio di sempre su discovery+

Nel primo weekend di release esplode il fenomeno “DRAG RACE ITALIA”, il talent show internazionale creato dalla star statunitense RuPaul, prodotto da Ballandi per Discovery Italia, e disponibile dal 19 novembre in esclusiva per l’Italia solo su discovery+.

Lo show, con la drag queen Priscilla, l’attrice, conduttrice e scrittrice Chiara Francini e l’influencer e conduttore tv Tommaso Zorzi, ha registrato il miglior esordio di sempre su discovery+, confermandosi nel primo weekend come il titolo più visto in piattaforma.

Nella primo giorno di rilascio, “DRAG RACE ITALIA” ha raggiunto alti livelli di engagement facendo registrare alla piattaforma un +30% di consumo (rispetto ai quattro venerdì precedenti).

Il talent show, che ha conquistato indistintamente tutto il pubblico della piattaforma (1 utente su 3 ha visto il contenuto nel giorno del debutto), ha ottenuto risultati straordinari sui profili social ufficiali di Drag Race Italia e di discovery+: con quasi 170.000 interazioni è stato tra gli show più commentati del weekend, ha raggiunto complessivamente su Facebook, Instagram, Twitter e TikTok oltre 8.000.000 di impression e ha superato 900.000 utenti, con più di 5.800.000 videoview.

“DRAG RACE ITALIA” è un format di proprietà di World of Wonder, prodotto da Ballandi, disponibile in esclusiva per l’Italia solo su discovery+ dal 19 novembre. L’hashtag ufficiale è #dragraceitalia. Prodotto da Ballandi – Showrunner: Dimitri Cocciuti – Autori: Susanna Blättler, Yuri Grandone, Francesco Megalizzi – Per Tommaso Zorzi: Gabriele Parpiglia – Regia di Marco Manes – Dop Marco Brindasso – Scene Francesco Mari – Produttori esecutivi: Claudio Tarquini per Ballandi.

Segui Drag Race Italia sui social:

FACEBOOK: www.facebook.com/dragraceitalia.official/

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/dragraceitalia.official/

TWITTER: @dragraceit_real

TIKTOK: @dragraceitalia.official

Altri articoli Dietrolatv su Dietro la Notizia