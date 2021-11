Dopo il singolo d’ esordio “Coca Cola e Youporn” seguito dal brano “Lady G”, In Arte Agnese torna venerdì 12 novembre con il nuovo singolo “Frenami”

Esce venerdì 12 novembre “FRENAMI”, il nuovo singolo di In arte Agnese.

Con un perfetto connubio tra sonorità fresche e moderne e la voce potente della giovane cantautrice, “FRENAMI” racconta una storia d’amore finita in cui la parte lesa rifiuta di lasciarsi andare alla tristezza o dal senso di colpa, ma affronta la rottura da un’altra prospettiva per trovare un proprio modo per superarla. La volontà è infatti quella di reagire a testa alta, senza richiudersi in sé stesse, ma (ri)prendendo in mano la propria vita. Una forte affermazione d’identità, in cui si respinge l’idea di farsi definire dall’altra persona e dalla storia d’amore ormai conclusa. Il titolo ironico è una vera e propria sfida, un “prova a fermarmi” che rappresenta l’inizio di un nuovo capitolo.

Il brano è stato scritto da Karin Amadori, Valerio Carboni, Agnese Conforti e Diego Calvetti.

Come nei brani precedenti, anche in “FRENAMI” ritroviamo il grido di “empowerment al femminile”, una piena consapevolezza riguardo la propria identità e la capacità di compiere scelte significative per sé stesse.

Credendo fortemente che scrivere canzoni sia come fare un’”autoanalisi psicologica”, l’artista affida alla musica il compito di liberarla e di farla sentire meglio. Nei testi della giovane cantautrice, le parole sono specchi nei quali riflettersi e trovare conforto. Proprio per questo, le produzioni di In arte Agnese non sono mai etichettabili a livello di genere o argomenti, ma scaturiscono “liberamente” da ciò che si vuole esprimere e raccontare. Una “Musica non binaria, per treni deraglianti”, come la definisce la stessa artista.

Agnese Conforti, vero nome di In arte Agnese, è una cantante e cantautrice di origini toscane classe 1994, la cui passione per la musica inizia sin da bambina. A sei anni, “compone” la sua prima canzone simulando una batteria con padelle e pentole, intitolandola “Brivido d’amore”. La sua formazione musicale si consolida poi alle elementari, quando inizia a studiare chitarra e pianoforte. Nel 2013 entra a far parte, sempre come frontwoman, del gruppo blues/jazz Laid Back ed è solista, negli stessi anni, del coro gospel i Servi Della Gioia. Nel 2015 inizia la collaborazione con il Platinum Studio, partecipa a diversi concorsi, vincendone alcuni, fino ad arrivare tra i 60 finalisti di Sanremo Giovani nel 2016, con il brano “Unda”. Si trasferisce in seguito a Torino dove, mentre studia psicologia, entra a far parte della scena musicale urban/hiphop, elettronica e it-pop della città, esibendosi in molti locali. È proprio qui che si rende conto di non amare le etichette e le convenzioni, né della musica né della vita, ma che preferisce sperimentare sfruttando le contaminazioni musicali di cui è ormai carica. Il suo singolo d’esordio è “CocaCola e YouPorn”, seguito dalla pubblicazione del brano “Lady G”.

