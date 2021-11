Eva Marisaldi. Secondi tempi | CSAC Università di Parma

In occasione di

Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21

CSAC – Centro Studi e Archivio della Comunicazione

Università di Parma

presenta

Eva Marisaldi

Secondi tempi

Visite guidate

dal 23 novembre 2021 al 26 febbraio 2022

Abbazia di Valserena

Strada Viazza di Paradigna 1, Parma

In occasione dell’apertura del nuovo percorso espositivo l’Archivio dal vivo, lo CSAC – Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell’Università di Parma presenta il terzo e ultimo appuntamento del programma di residenze d’artista Through time: integrità e trasformazione dell’opera, realizzato nell’ambito di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21, che vede protagonista l’artista Eva Marisaldi.

L’Archivio-Museo CSAC, ubicato all’interno dell’imponente e suggestiva Abbazia di Valserena, conserva oltre 12 milioni di pezzi suddivisi in cinque sezioni (Arte, Fotografia, Media, Progetto e Spettacolo). Dopo Massimo Bartolini e Luca Vitone, a confrontarsi con questo immenso patrimonio è Eva Marisaldi, che per l’occasione ha ideato Secondi tempi, un progetto espositivo ed editoriale a cura di Marco Scotti e Francesca Zanella in cui l’artista costruisce una narrazione inedita in dialogo con le collezioni CSAC, a partire dal proprio archivio personale.

La ricerca artistica di Eva Marisaldi si articola frequentemente attraverso processi aperti e partecipati, e l’utilizzo di linguaggi e supporti differenti, per arrivare ad affrontare diverse e molteplici prospettive laterali e alternative al quotidiano.

Le visite per il pubblico prenderanno il via martedì 23 novembre, esclusivamente su prenotazione, con i seguenti orari: martedì alle ore 10; giovedì alle ore 16; sabato alle ore 10.

Accompagna la mostra, la pubblicazione Eva Marisaldi. Secondi tempi (All Around Art, 2020, euro 20) con testi di Elisabetta Modena, Marco Scotti e Francesca Zanella.

Through time: integrità e trasformazione dell’opera

Massimo Bartolini. On Identikit | 16 febbraio – 8 marzo 2020

Luca Vitone. Il Canone | 6 settembre – 18 ottobre 2020

Eva Marisaldi. Secondi tempi | 23 novembre 2021 – 26 febbraio 2022

www.csacparma.it

Ingresso

10 euro (percorso l’Archivio dal vivo + Eva Marisaldi. Secondi tempi)

Orari

Il percorso è accessibile al pubblico esclusivamente su prenotazione nelle seguenti date e orari:

dal 23 novembre al 20 dicembre 2021: martedì, ore 10; giovedì, ore 16; sabato, ore 10.

Per informazioni e prenotazioni

archivio_csac@unipr.it

