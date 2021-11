È in rotazione radiofonica a partire da oggi “ZINGARI” (Apollo Records/Believe), il singolo che ha battezzato l’omonimo album del cantautore toscano DANIELE BARSANTI, pubblicato lo scorso luglio.

Il tema portante del brano è la fugacità del tempo. Qui l’artista torna indietro con la mente alla sua adolescenza, spinto dal desiderio di poter vivere ancora quegli anni in cui l’unico pensiero era collezionare momenti indimenticabili che sembrano essere passati troppo in fretta. La nostalgia spinge a riflettere su quanto il tempo sia tiranno e sull’importanza di non sprecarlo nemmeno per un attimo, lasciandosi trasportare dai sentimenti che scuotono l’anima.

L’album “ZINGARI”, da cui il singolo è tratto, racconta una realtà senza tempo, quella delle località di villeggiatura in cui per qualche settimana è possibile dimenticarsi della routine e degli oneri di tutti i giorni. Il titolo stesso, che allude al famoso film “Amici miei” di Mario Monicelli, offre la chiave di lettura del brano e dell’album di cui fa parte. Gli “ZINGARI”, infatti, sono quegli amici che sfuggono alle responsabilità e impongono le proprie regole, compiendo quelle “zingarate”, termine che si riferisce alla celebre pellicola, per eludere il grigio di una quotidianità ripetitiva, a volte illudendosi che basti seguire l’istinto e lasciarsi trasportare da un’emozione per sfuggire allo scorrere del tempo. DANIELE invita così il suo pubblico a lasciarsi andare, a godersi ogni attimo, a non pensare al domani e alle conseguenze, liberando la propria indole “zingaresca”, come se ogni istante vissuto fosse l’ultimo.

Il brano in rotazione radiofonica è una preziosa aggiunta alla promozione dell’album, iniziata dapprima nell’estate 2021con il tour “Zingari Live”, proseguita poi con l’esibizione dal vivo in apertura del tour estivo “Elettro Acustico” di Marco Masini, il concerto-evento con cui ha celebrato i 30 anni di carriera, che si è svolto all’Arena di Verona lo scorso settembre.

