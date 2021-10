Dal 30 Ottobre 2021 Palazzo Belloni Via de’ Gombruti 13/A – Bologna

“Palazzo Belloni è lieto di riaprire i propri spazi alla città – ha dichiarato Andrea Riffeser Monti, Presidente Monrif – In pochi anni la nostra sede si è affermata come contenitore di mostre innovative e di grande spessore culturale. Siamo certi che la collaborazione con Next Exhibition, che inizia con questa mostra immersiva nell’insolito mondo di Frida Kahlo, contribuirà ad arricchire l’offerta edutainment di Bologna.”

Il patrimonio storico e monumentale del Belpaese abbraccia e ospita le mostre blockbuster di NEXT EXHIBITION.

FRIDA KAHLO – The EXPERIENCE

Ojos que no ven corazón que no siente

diventa una tappa di visita obbligata per tutti coloro che si trovano a Bologna. La mostra evento rivela lo sguardo più intimo e privato dell’artista più amata del Messico.

Un intenso percorso nelle sale storiche del XVII e degli inizi del XVIII secolo di Palazzo Belloni ricostruisce ambienti, abiti e monili amati da Frida, proiettando il pubblico in una dimensione realistica della vita dell’artista e della donna.

L’esposizione presenta la vita di Frida Kahlo caratterizzata da una difficile condizione fisica e al tempo stesso dalla forte capacità di reazione e resilienza di fronte alle avversità. Frida ha saputo trasformare la sua immobilità in opportunità e la sua sofferenza in un’energia che l’ha resa immortale, una vera icona del mondo contemporaneo.

Il percorso indaga tutte le fasi della vita dell’artista attraverso una selezione unica, appassionante e rivelatrice di fotografie: l’infanzia, seguita dalla giovinezza dove manifesta la sua ribellione vestendosi con abiti da uomo, l’incontro con l’amore della sua vita – Diego Rivera – fino alla sua sfortunata morte.

È proprio sul rapporto con Diego che si concentra il documentario di Sky Arte – media partner dell’esposizione – dal titolo “Artists in Love”.

Nel percorso saranno presenti anche le ricostruzioni degli ambienti cari all’artista: la camera da letto e lo studio di Casa Azul. Gli spazi in cui nacque e crebbe lo spirito indomabile di Frida.

La mostra sarà aperta:

MERCOLEDÌ e GIOVEDÌ ore 14-18

VENERDÌ, SABATO e DOMENICA ore 10-18

LUNEDÌ e MARTEDÌ chiuso

APERTURE STRAORDINARIE:

01/11/2021; 08/12/2021; 06/01/2022; 14/02/2022.

CHIUSURE STRAORDINARIE

24/12/2021 dalle ore 14:00; 25/12/2021; 26/12/2021; 01/01/2022.

Ultimo ingresso consentito in mostra un’ora prima dell’orario di chiusura, ossia alle ore 17. Tutte le informazioni sulla mostra su:

sito https://fridakhaloexperience.com/

FB @fridakahlotheexperience

IG @fridakahlo_theexperience

PREZZI BIGLIETTI

Intero: 14 €

Ridotto generico (over 65, under 12, partner convenzionati, studenti universitari): 12 €

Ridotto gruppi/cral (minimo 15 persone): 10 €

Ridotto scuole (minimo 15 alunni): 8 euro

Open (il biglietto dà la possibilità di visitare la mostra in un giorno di apertura, senza decidere la data al momento dell’acquisto; ideale nel caso in cui il biglietto per la mostra sia un regalo): 16 €

I bambini al di sotto dei 6 anni entrano gratuitamente.

Le prevendite sono già aperte e acquistabili direttamente sul sito della mostra https://fridakhaloexperience.com/

Per altre notizie relative al tema Mostre Dietro la Notizia