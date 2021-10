In campo per raccogliere fondi a favore del Centro Cuore21 di Riccione. Tra i rapper in campo Jacopo Et, Lanz Khan e Jangy Leeon, insieme a una delegazione dalla Francia per studiare ed esportare il modello milanese in cui il valore dello sport diventa il motore della solidarietà.

Sarà coinvolta anche l’associazione Altro Pallone di Gianmarco Duina.

Milano, ottobre 2021 – Giovedì 28 Ottobre alle ore 20.00 il Centro Sportivo Scarioni di Via Tucidide a Milano diventerà per qualche ora una piccola San Siro. A sfidarsi, per una partita di beneficenza, saranno gli artisti della Nazionale Hip Hop e gli atleti della Innhero Fc. Tanti vip in campo quindi, tra le fila della Nazionale Hip Hop nomi noti della scena musicale tra cui Jacopo Et, Lanz Khan e Jangy Leeon, ma anche la Innehero avrà i propri assi nella manica: Antonio Chimenti, Alessandro Budel, Michele Canini, Marco Parolo, Diego Fuser, Simone Tiribocchi e Davide Bombardini. All’incontro prenderà parte anche l’associazione Altro Pallone di Gianmarco Duina, che da sempre si occupa di calcio e cultura a Milano.

Il destinatario dei proventi: la cooperativa sociale Centro Cuore21 di Riccione

La periferie si tinge di spettacolo per una buona causa: raccogliere fondi per una realtà del terzo settore. Sarà infatti la cooperativa sociale del Centro Cuore21 di Riccione a beneficiare di quanto raccolto. Nata con lo scopo di creare opportunità lavorative per persone con disabilità intellettiva e realizzare servizi educativi per bambini, ha anche ospitato il ritiro pre stagione dei ragazzi di Nazionale Hip Hop lo scorso settembre. In quell’occasione la Nazionale Hip Hop ha interagito con i ragazzi della cooperativa, in momenti di lavoro e condivisione. Una sorta di Team Building in cui i ragazzi di Cuore21 erano i protagonisti.

A scuola di beneficienza: dalla Francia per scoprire da vicino l’attività della Nazionale Hip Hop

Giovedì 28 settembre La Nazionale Hip Hop sarà accompagnata anche da una delegazione di studenti e studentesse francesi preparati nell’ambito dell’educazione sportiva e dell’inclusione sociale, interessati a conoscere e mappare le realtà attive sul territorio milanese in ottica di sport e socialità. I partecipanti provengono da centri di formazione sportiva governativi di Antibes, nella regione di Marsiglia, coinvolti nell’ambito del progetto Erasmus JEPS à l’international. L’apprendimento delle nozioni sul territorio di Milano servirà a produrre iniziative che possano essere replicabili anche in Francia, soprattutto nei territori dove la progettualità sociale sportiva non è ancora pienamente sviluppata. Insomma, l’Italia fa scuola ed esporta il proprio modello positivo di sport che si fa portavoce di solidarietà e altruismo.

Michele Michelazzo

Michele Michelazzo autore e regista, da anni lavora in tv, radio e teatro. Dai canali mainstream alle produzioni indipendenti su temi social, musicali e sportivi. Dopo una breve esperienza presso la storica Nazionale Cantanti ha deciso di investire le competenze acquisite in oltre 24 anni di lavoro nei media sulla Nazionale Hip Hop di cui è presidente e rappresentante legale.

A proposito della Nazionale Hip Hop

La Nazionale Hip Hop (NHH) è un progetto di charity nato dall’incontro di artisti rap, più o meno famosi, accomunati dalla passione per la musica e il calcio. Nata a Milano il 21 marzo 2017 da un’idea di Michele Michelazzo, oggi Presidente di NHH, convinto che il mondo del calcio e del rap possano unirsi per il semplice scopo di fare qualcosa di buono per la collettività. Da allora la Nazionale Hip Hop offre supporto a tante iniziative di solidarietà per trasmettere valori sociali importanti e sostenere chi si trova in situazioni di disagio. Oggi è l’unica squadra italiana di rapper che, attraverso il gioco del calcio e il coinvolgimento di ragazzi di quartiere e giovani nelle scuole, si impegna a risolvere problemi reali promuovendo inclusione, ascolto, amicizia, sport e solidarietà con eventi di beneficenza e campagne di sensibilizzazione.

Sito: https://nazionalehiphop.it/

