Esce oggi il video de “Il Coraggio Di Provare”, il nuovo singolo e primo brano in italiano di Matilde Davoli che anticipa “Home”, l’album in uscita il 5 novembre per Loyal To Your Dreams.

Girato a Marina di Pisa, in Toscana, il video ha come protagonista Caterina, donna ormai anziana, che ritrova nel suo armadio un vestito di quando era giovane: un abito particolare, ricavato da un paracadute. Questa visione la trasporterà lontano, da un picnic con i nipoti in una pineta vicino al mare a un’estate del dopoguerra, in compagnia di militari disertori.

Il viaggio sonoro immersivo e di straordinaria potenza evocativa, intimo e sospeso del brano si sposa alla perfezione con quello di Caterina nel video, che si perde in ricordi lontani che richiedono un po’ di coraggio per essere nuovamente vissuti.

Il video è stato scritto e diretto da Niccolò Natali, regista di origini pisane e cofondatore del collettivo di registi SANTABELVA, con il quale crea film, documentari e cortometraggi.

“Il Coraggio Di Provare” è il primo singolo in italiano di Matilde Davoli, l’unico tra i pezzi del nuovo disco in uscita e di tutta la sua storia musicale. Cantante, chitarrista, compositrice, produttrice e ingegnere del suono dalle radici salentine ma dall’anima e sound internazionale – come dimostra il successo che ha ottenuto all’estero e che l’ha portata a calcare palcoscenici prestigiosi come quello del Primavera Sound di Barcellona -, Matilde Davoli con questa canzone ci conduce attraverso un paesaggio sonoro intenso e vibrante, dove un testo onirico ed ermetico si fonde a mondi musicali sommersi.

La musica si muove insieme al testo, dapprima placida e sognante, poi sempre più imponente ed energica, come a rappresentare quella forza nascosta in ognuno di noi capace di cambiare le cose, il mondo che ci circonda, la nostra vita.

“Il Coraggio di Provare” anticipa e riflette l’anima e le sonorità che pervadono “Home”, un album concepito al rientro di Matilde in Italia dopo diversi e fruttuosi anni trascorsi a Londra, che l’ha portata a riflettere sul suo senso di appartenenza: Cosa è casa, e dove? Il disco nasce proprio dal contrasto fra queste due esperienze: Londra e il Salento, due luoghi molto diversi ma entrambi vibranti di forza, ricordi, sfide e sconfitte. “Home” non è un luogo fisico ma uno stato d’animo, la casa che ognuno costruisce dentro di sé e che non dovrebbe mai crollare.

“Home” è realizzato con il sostegno di Puglia Sounds, programma della regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale del territorio, attraverso il progetto “Programmazione Puglia Sounds Record 2020/2021” REGIONE PUGLIA — FSC 2014/2020 — Patto per la Puglia – Investiamo nel vostro futuro.

