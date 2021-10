“Le Serve” di Jean Genet_dal 2 al 21 novembre_Teatro Out Off

Dal 2 al 21 novembre (Prima nazionale) “Le Serve” di Jean Genet

traduzione Franco Quadri regia Andrea Piazza

interpreti Monica Bonomi, Giulia Amato, Maria Canal

dramaturg Ciro Ciancio

scene e costumi Andrea Piazza

luci Luigi Chiaromonte / assistente alle luci Ciro Ciancio

musiche originali allievi Istituto di Ricerca Musicale della C. S. di Musica Claudio Abbado

produzione Teatro Out Off

spettacolo inserito nell’abbonamento Invito a Teatro

Il 2 novembre debutta in prima nazionale Le serve di Jean Genet con la regia di Andrea Piazza, in scena Monica Bonomi, Giulia Amato, Maria Canal.

Claire e Solange sono due cameriere modello al servizio di una ricca Madame, ma ogni volta che la donna esce di casa le due ragazze iniziano a giocare alla serva e alla padrona. Un giorno, però, il gioco non si interrompe e inizia a sovrapporsi alla realtà, sovvertendola.

Tre donne in scena, due serve e una padrona, in apparenza. Tre persone prigioniere dei limiti che esse stesse e la società hanno contribuito a creare. Ispirata a un sanguinario fatto di cronaca, la favola nera di Jean Genet ci parla con una forza senza pari in questo periodo che ha visto ognuno di noi sacrificare parte della propria libertà per il bene comune e che ora vede i membri più deboli ed esposti della società guardare in un futuro pieno di incertezze. Il nuovo allestimento del Teatro Out Off vuole entrare all’interno dei tre personaggi, per dare corpo e voce alle gabbie che li tengono prigionieri: la domanda oggi non è più se siamo costretti in delle prigioni invisibili, ma se abbiamo il coraggio di superarle.

Lo spettacolo vedrà impegnati nella composizione delle musiche di scena gli allievi di Alessandro Ponti dell’IRMus (istituto di ricerca musicale) della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado. Questa nuova produzione del Teatro Out Off sarà un’occasione importante per continuare il rapporto di collaborazione con la C.S. Paolo Grassi con cui è stato realizzato nel 2018 e 2019 “Nuovi Incroci” la rassegna di spettacoli diretti da giovani registi del secondo anno del corso di regia, su testi di autori europei contemporanei emersi dal progetto FabulaMundi. Proprio in questo contesto è stato individuato il regista Andrea Piazza che aveva presentato “Non rimpiango nulla” del rumeno Székely Csaba.

Ispirato a un fatto di cronaca che negli anni ’30 sconvolse la Francia, quando una ricca signora venne atrocemente uccisa con la figlia dalle due domestiche di casa, la spietata e viscerale favola nera di Jean Genet, nella viva e precisa traduzione di Franco Quadri, ci parla con una forza senza pari in questo periodo che ha visto tutti noi sacrificare parte della propria libertà per il bene comune e che vede ora i membri più deboli ed esposti della società, soprattutto i giovani, guardare in un futuro pieno di incertezze. I tre personaggi di Genet sono animali cresciuti in cattività che aspettano tremanti davanti alla porta aperta, sono gli esseri accecati e terrorizzati dal sole all’uscita dalla caverna platonica: in scena assistiamo alla radicale e dolorosa impossibilità di uscire dai limiti che la società ha imposto loro e che essi stessi fanno di tutto per consolidare. Un’impossibilità che sconfina in una tragica e forse inevitabile autodistruzione.

Per citare Janis Joplin, “It’s hard to be free”: in quanti modi ci neghiamo la possibilità di vivere la libertà? Andrea Piazza

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Teatro OUT OFF via Mac Mahon 16, Milano

Orari spettacoli:

da martedì a sabato ore 19.30 (domenica ore 16)

Per prenotare:

0234532140 lunedì ore 10 > 18 e martedì > venerdì ore 10 > 20 sabato ore 16 >20

Ritiro biglietti Uffici via Principe Eugenio 22. Lunedì > venerdì ore 11 > 13;

Botteghino del teatro, via Mac Mahon 16 da martedì a venerdì 1 ora prima dello spettacolo, sabato h 16 >20, domenica h 15 >17

Trasporti pubblici Metro 5 fermata Cenisio, tram 12-14 bus 78 Accesso disabili con aiuto

Abbonamenti

OutCard

50€ 4 ingressi

J&S Card – Junior (under26) & Senior (over65)

25 € 4 spettacoli

Passepartout Promozione riservata ai residenti del Municipio 8; acquistando la tessera a 10 Euro ingresso a 6 Euro per tutti gli spettacoli in programma escluso Danae Festival

Teatro OUT OFF via Mac Mahon 16, Milano

uffici via Principe Eugenio 22

telefono 02 34532140

info@teatrooutoff.it – www.teatrooutoff.it

FB @teatrooutoff Instagram @teatrooutoff Linkedin @TeatroOutOff

