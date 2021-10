Umorismo e pensiero laterale: alle radici della creatività con Filippo Losito per Feltrinelli Education

Filippo Losito, scrittore, autore e registra torinese, nel suo “Corso di scrittura umoristica” di Feltrinelli Education spiega come umorismo e processi creativi siano movimenti analoghi del pensiero laterale, un’attitudine della mente che può essere insegnata e allenata attraverso l’esercizio.

Su questi temi Filippo Losito dialogherà inoltre con Renato Minutolo, autore e attore di stand up comedy, giovedì 4 novembre alle ore 19.00 in live streaming sui canali Facebook e Instagram di Feltrinelli Education e sarà l’occasione per avere un assaggio degli argomenti del corso.

Edward De Bono, il neuroscienziato ritenuto padre della creatività e del pensiero laterale, sosteneva che l’umorismo fosse una delle funzioni più significative della mente umana. Un vero e proprio atto creativo, in grado di collegare le idee in modo originale, generando nuovi significati. Per questo l’umorismo è strettamente connesso al pensiero laterale, essendo allo stesso modo in grado di aprire percorsi del tutto inediti.

Seguendo le riflessioni di De Bono, secondo cui lo humour è la più grande funzione dell’intelletto umano e la più pura attività del pensiero laterale, Filippo Losito, scrittore, autore e registra torinese, nel suo “Corso di scrittura umoristica” per Feltrinelli Education ci porta alle radici della creatività e affronta meccanismi e tecniche per allenare questa forma di pensiero.

“La creatività non è una dote innata di pochi geni, è un potenziale di cui tutti disponiamo, in grado di mutare percezioni e concetti. Umorismo e processi creativi sono movimenti analoghi di un’unica forma di pensiero: il pensiero laterale. E il pensiero laterale, come dice il neuroscienziato Edward De Bono, ha a che fare con il “pensare al pensare”, un’attitudine della mente che può essere insegnata e allenata, come la matematica o la musica. – commenta Filippo Losito, scrittore, autore e registra torinese – Nel mio Corso di scrittura umoristica per Feltrinelli Education affronteremo un viaggio tra teorie dell’umorismo ed elementi di bio-socialità, riflessioni filosofiche e riferimenti letterari, tecniche di storytelling e metodi alternativi per elaborare soluzioni non convenzionali, in cui l’umorismo sarà sempre il faro a cui puntare, come atto espansivo della mente e forma più pura di pensiero laterale.”

Lo humour, come il pensiero laterale, nasce nel momento in cui l’interpretazione normale di una cosa viene scossa dall’improvviso presentarsi alla coscienza di un’interpretazione diversa. Come il pensiero laterale, lo humour non ci porta da A a B, ma da A a X, eludendo gli schemi mentali conosciuti, le aspettative, i modelli tradizionali e genera dunque un modo alternativo di elaborare l’informazione, attivando di fatto le stesse aree neuronali che si accendono nel problem solving o nella risoluzione di un sudoku.

Come nell’arte e nella ricerca scientifica, nell’umorismo è presente un’idea vista da angolazioni differenti di solito ritenute incompatibili con una certa area di senso. È quello “scarto del pensiero” che il filosofo Arthur Koestler chiama “bisociazione”, seguita da un percorso cognitivo inverso, che ricolloca gli elementi in una nuova ottica. È il meccanismo fondamentale della creazione. E l’umorismo fa esattamente questo: elude le aspettative e apre nuovi scenari della realtà, con nuove soluzioni di significato.

Losito fornisce un esempio: “Prendiamo questa battuta: ‘So che sei un avvocato molto caro. Per 500 euro risponderesti a due mie domande?’ ‘Certo. Qual è la seconda?’ Per il cliente le domande da fare sono due e la richiesta di cachet non vale come domanda. Per l’avvocato invece è l’esatto contrario: al cliente resta solo una domanda. Analogamente, per De Bono l’umorismo nasce nel momento in cui l’interpretazione normale di una cosa viene scossa dall’improvviso presentarsi alla coscienza di un’interpretazione diversa. La mente oscilla dal significato ovvio a quello inaspettato”.

