Da mercoledì 3 novembre, cambio della guardia a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35): arrivano i sicilianissimi Sergio Friscia e Roberto Lipari, entrambi già inviati del programma, che esordiscono come coppia dietro al bancone del Tg satirico di Antonio Ricci, dove resteranno fino all’11 dicembre.

La prima parte della stagione è stata brillantemente condotta da Vanessa Incontrada e Alessandro Siani, che resteranno al timone fino al 2 novembre: due giorni in più di quanto inizialmente annunciato. Grande successo anche online per i monologhi di Siani, che hanno raggiunto singolarmente oltre 1,5 milioni di visualizzazioni.

Giancarlo Scheri, direttore Canale 5: «Saluto e ringrazio Vanessa Incontrada e Alessandro Siani, nuova, bellissima coppia di Striscia la notizia, artefici – sotto la guida del grande Antonio Ricci – di un inizio di stagione strepitoso, all’insegna di stile, arguzia e intelligenza, che ha trovato grande riscontro su tutte le fasce di pubblico. E do il benvenuto alla nuova coppia, composta da Sergio Friscia e Roberto Lipari, alla quale faccio il nostro più grande in bocca al lupo. Ancora grazie a tutti e sempre W Striscia!».

«Ringrazio Antonio Ricci. Sono felice di essere l’unico conduttore, in 34 edizioni di Striscia, ad avere il cognome che fa rima col titolo del programma. Forse mi avrà scelto per questo», commenta Sergio Friscia. «Sono certo che con Robertino ci divertiremo tantissimo».

«Sono uno dei molti giovani siciliani che per lavorare deve emigrare al Nord. Ringrazio la famiglia di Striscia, Antonio Ricci su tutti che trova lavoro sempre ai palermitani. Lui per noi è come avere lo zio onorevole», dice Roberto Lipari, che ieri è stato premiato durante la XXV edizione del prestigioso Premio Paolo Borsellino, la più importante e seguita manifestazione nazionale sui temi dell’educazione e cultura della legalità.

Sergio Friscia nasce a Palermo nel 1971. Attore, showman, conduttore tv e speaker radiofonico. A consegnarlo alla ribalta nazionale, nel 1997, è Gianni Boncompagni, che lo vuole protagonista di Rai2 Macao. Seguono Convenscion a Domenica In, Tale e Quale Show, Stasera tutto è possibile. Dal 2009 conduce per dieci edizioni Mezzogiorno in famiglia su Rai2, nel 2016 è a Sanremo per condurre l’anteprima del Festival della Canzone Italiana. Sempre su Rai1, nel 2017, conduce il Festival di Castrocaro. Dal 2018 ogni mattina è la voce del programma radiofonico Anna e Sergio con Anna Pettinelli su RDS. Nel 2019 è protagonista di Aladdin il musical. Molte le serie tv in cui ha recitato, tra cui Il Capo dei Capi e Squadra Antimafia su Canale 5 e La Narcotici su Rai1. Al cinema ha lavorato con Leonardo Pieraccioni nel Professor Cenerentolo e con Ficarra e Picone ne L’ora legale. Nel 2019 è tra i protagonisti di Tuttapposto di Gianni Costantino (scritto da Roberto Lipari) e nel 2020 di Il delitto Mattarella di Aurelio Grimaldi. Nel 2011 entra nella squadra di Striscia come imitatore di Beppe Grillo e già la scorsa stagione ha condotto undici puntate del Tg satirico con Salvatore Ficarra.

Roberto Lipari, palermitano classe 1990, è stato il vincitore nel 2016 di Eccezionale Veramente, primo talent per comici su La 7. L’anno successivo ha condotto la seconda edizione dello stesso programma, sempre su La 7. È conosciuto sul web per aver mescolato il linguaggio comico tipico della piattaforma digitale all’informazione, alla riflessione e alla poesia. Ha lavorato, inoltre, per Rai 2 come autore, inviato e opinionista e dal 2016 è ospite fisso nel cast di Colorado su Italia 1. Nel 2019 approda a Striscia la notizia come inviato. A teatro ripropone il suo spettacolo “Batti panni Lipari tutto” in più di 400 repliche. Al cinema, dopo aver recitato nel 2017 nel film Classe Z, nel 2019 è uscito Tuttapposto, un film scritto e interpretato direttamente da Roberto Lipari con Luca Zingaretti, in cui ha recitato anche Sergio Friscia.

