Solo Musica, il singolo

Esce venerdì 17 settembre su tutte le piattaforme digitali il singolo del cantautore THE LEADING GUY, che vede la speciale partecipazione di VINICIO CAPOSSELA.

Il brano, già disponibile in pre-save, è prodotto da Concerto Records e distribuito da Believe Music, ed anticipa il primo progetto discografico interamente in italiano del cantautore bellunese.

Solo Musica, le dichiarazioni

”Solo Musica” è una dichiarazione d’amore alla musica – spiega THE LEADING GUY – Quella che non ha bisogno di gridare per farsi sentire, quella che non si lascia influenzare da ciò che la circonda, quella che non si lascia masticare troppo in fretta. È una dichiarazione di speranza. È “solo musica”, quella di cui non potremmo fare a meno”.

“La mia storia artistica non sarebbe certamente stata la stessa senza l’incontro e il lavoro di Renzo Fantini e della sua agenzia Concerto. Avevo 24 anni e non trovai soltanto un agente e un grande produttore, ma una famiglia – racconta VINICIO CAPOSSELA – Musicisti, produzione, agenzia erano parte di un modo di prendere la vita che era il mondo di Renzo. Una persona che ha sempre cercato di dare una mano e di trasmettere il suo modo di vedere le cose.

Quello che ha costruito va oltre la partenza per la lunga tournée che ci ha lasciato orfani già da undici anni. Hanno raccolto il testimone i suoi figli Milo e Luigi Fantini e Rita Allevato, sua collaboratrice di sempre. Ora Concerto Music ha prodotto il primo disco di un giovane, bravissimo artista.

Come membro di questa famiglia oltre che dare un piccolo contributo vocale di cui non c’era bisogno (Simone canta benissimo le sue cose), mi sento di partecipare con la vicinanza al battesimo di questo ottimo The Leading Guy (che si avvale anche di altri due grandi compagni di strada, Taketo Gohara e Alessandro ”Asso” Stefana, e prende il suo nome da un amore comune, Micah P. Hinson) con l’augurio di una profonda e fruttuosa avventura umana in musica, che è sempre stato il marchio di fabbrica di Renzo Fantini e Concerto. Non rapine, ma costruzione e lavoro”.

Solo Musica, le date

L’artista è attualmente in tour per portare sul palco i suoi brani più amati dal pubblico e le anticipazioni del nuovo progetto discografico. Dopo le prime date di Venezia e Trieste, si esibirà ad Ancona e Roma. Il calendario è in continuo aggiornamento; questi i prossimi appuntamenti confermati:

17 settembre 2021 Piazza della Repubblica, Monte San Vito (AN)

18 settembre 2021 Terrazza del Gianicolo, Roma

Singolo disponibile in Pre-save

