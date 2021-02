Intervista a Rafael

Un loop doloroso a cui decidiamo di sottrarci una volta e per tutte: “LAURA”, nuovo singolo di RAFEL, coincide esattamente con quel punto di non ritorno, con quel sonoro “stop”. Una base strumentale così dolce e allo stesso tempo incisiva, arrangiata da Xanthic con l’intento di racchiudere, quasi incorniciare un testo colmo di sincerità e paure personali.

«“Laura” è, come per Dante, la mia Beatrice. Ma non fatela diventare la vostra migliore amica perché finirà per tradirvi e consumarvi – spiega Rafel a proposito del brano – Con questo singolo voglio far riflettere me stesso ancor prima di chi l’ascolta, perché ho dato troppa importanza alle esperienze che non mi hanno dato niente, se non minuti in meno di vita».

Quale tuo tatuaggio ti piace di più o comunque ti lega maggiormente?

“Sicuramente quello sulla mano destra. E’ una sorta di infinito con due mani. L’ho fatto con la mia migliore amica ed è un segno, se dovesse servirne uno, che ci legherà per tutta la vita”

È stato bello scrivere “Laura” e collaborare di nuovo con Xanthic?

“È sempre bello quando ci troviamo a lavorare insieme. Si crea un’atmosfera particolare che forse supera tutti gli altri momenti assieme”

Che piani hai per il futuro?

“Il mio obiettivo, come quello di tutti gli artisti, è quello di a tornare a suonare palchi. Vale anche per il campo cinematografico in cui mi sono ritrovato negli ultimi periodi. Abbiamo voglia di ricominciare e sappiamo che sarà anche meglio di prima”

Sei soddisfatto?

“Non sono nato per esser soddisfatto, ma di sicuro sono orgoglioso di quello che stiamo facendo. Ho tanta voglia di essere al centro di tutto e di poter trasmettere di più. Arriverà anche questo momento”