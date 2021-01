Luca Palamara su Radio 24

Luca Palamara a 24Mattino su Radio 24: Chiamatemi al CSM per un confronto

“Quello che ho raccontato è basato sulla mia esperienza diretta e il luogo più appropriato per discutere i fatti è il Consiglio Superiore della Magistratura. Chiamatemi in prima commissione che è il luogo deputato a valutare questo tipo di fatti, sono a disposizione per raccontare in un pubblico confronto con chi ritiene che io non abbia detto la verità. E’ quella la sede istituzionale più competente per poter fare questo”. Lo ha detto Luca Palamara, radiato nell’ottobre 2020 dall’ordine giudiziario in seguito a un’indagine sul suo ruolo di mediatore all’interno del sistema delle correnti della magistratura, a 24 Mattino di Simone Spetia su Radio 24.

Luca Palamara a 24Mattino su Radio 24: Vicenda De Magistris, posizioni condivise con Quirinale

Vicenda De Magistris “Le nostre posizioni erano condivise con il Quirinale. Io racconto solo di come l’attività dell’Associazione magistrati, della magistratura e ovviamente del Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica, necessariamente passa attraverso una condivisione, interlocuzione con il Quirinale, non è un’attività che si svolge in autonomia”. Lo ha detto Luca Palamara, ex presidente dell’Associazione nazionale magistrati e ex membro del Csm radiato dall’ordine giudiziario, a 24 Mattino di Simone Spetia su Radio 24. Palamara incalzato specifica “se il Quirinale ha una posizione diversa la si tiene in considerazione”.