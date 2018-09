Assistenza PC: i vantaggi di un’assistenza informatica a Domicilio

Oggi parliamo del PC e soprattutto dell’importanza di figure che si occupano dell’assistenza pc e la riparazione o più nello specifico di consulenza informatica. Ogni mese ci sono 1300 richieste in Google per “riparo computer” e circa 600 se sommiamo le 2 ricerche “ripara pc Milano” e “riparazione computer Milano” ai quali si aggiungono richieste come “assistenza pc Milano” e “Assistenza Computer Milano” che fanno ulteriormente incrementare il volume di queste ricerche.

Mentre una fascia di persone, specie i giovani, utilizza sempre di più smartphone e tablet, il mondo lavorativo e altri privati, necessitano di personal computer. Anche i portatili sono sempre più funzionali e prestanti, grazie a nuove tecnologie informatiche (dischi SSD, nuovi moduli RAM che rispettano le specifiche DDR4, CPU multicore sviluppate per garantire prestazioni e consumi limitati). Ci sono poi delle realtà per cui il PC è un fondamentale ed insostituibile strumento di lavoro. Immaginate l’autista di un camion. Per lui è fondamentale avere uno spazio per caricare la merce, per trasportare e consegnare al destinatario. Chi guida il mezzo deve provvedere anche alla manutenzione dello stesso, per evitare inconvenienti che possano bloccare il camion e ritardare il proprio lavoro. Lo stesso vale per un personal computer.

Per le aziende è fondamentale avere dei pc moderni, aggiornati in termini di anti virus, di funzionalità, di velocità e di prestazione. Tra le tante persone che un’azienda può impiegare, delle figure dovranno sempre e per forza utilizzare dei pc aggiornati, con una buona velocità, sicuri da virus e in performanti. non tutte le aziende hanno però nell’organico un ufficio che si occupi dell’assistenza pc. Per questo è importante parlare di assistenza informatica e riparazione pc fatte da consulenti. Queste figure professionali, dei liberi professionisti, si occupano della gestione di pc di aziende e privati, intervenendo direttamente sul posto e dando un’assistenza a 360° al vostro strumento di lavoro. Sono persone preparate, aggiornate, informate, che lavorano ogni giorno nell’ambiente informatico e conoscono bene le ultime novità. Possono lavorare sia sul software che sull’hardware, cercando di migliorare la sicurezza degli antivirus, grande rischio di perdita dati o utilizzo delle password, oppure proprio a livello di componenti nuovi ed aggiuntivi per migliorare la prestazione del pc.

Chiamando un professionista dell’assistenza e riparazione pc, in breve tempo potrà recarsi al domicilio della sede lavorativa o nella propria casa e verificare il problema che si è creato al personal computer. Possiamo però fare altro. Ad esempio le automobili hanno dei tagliandi da effettuare ogni tot tempo o chilometri. Quindi non dobbiamo pensare di chiamare un professionista quando si rompe la macchina. Possiamo chiamarlo per programmare una costante manutenzione, in grado di preservare il nostro pc con costanti interventi di manutenzione. Fino ad ora abbiamo parlato di un personal computer. Allarghiamo la nostra visione ad aziende che hanno centinaia di pc e a volte anche collegati in rete tra loro, capite l’importanza di eventuali blocchi o o perdita di dati. Negli ultimi 20 anni i personal computer si sono sviluppati e hanno sostituito i documenti cartacei, sino ad avere archiviato tutti i file in digitale. Quando lo schermo visualizza un errore, non è necessario spegnere e riavviare la macchina, perchè a volte si peggiora solo la situazione.

Un tecnico informatico servirà anche per verificare che stiate utilizzando il corretto personal computer per le vostre necessità, oppure necessita di una sostituzione o di implementare di un upgrade (ad esempio un disco SSD). Il professionista informatico saprà consigliarvi anche i programmi da utilizzare per la buona manutenzione della vostra macchina. Questi sono tutti valori aggiunti che può avere un’assistenza informatica qualificata. A Milano e Hinternald tra i vari servizi più diffusi che operano direttamente presso la sede del Cliente è presente quello storico offerto da www.assistenzainformaticadomicilio.it: se avete un problema informatico invece che cercare in Google “riparazione computer Milano” potete direttamente salvarvi questo sito web e avere assistenza su tematiche relative a :

Assistenza Computer

Salvataggio e Archiviazione dati

Rimozione Virus Informatici

Assemblaggio, riparazione

Realizzazioni e analisi di reti (networking)

Progettazione e incremento visibilità siti web (SEO e SEM)

Assistenza informatica professionisti/aziende

Prezzo e durata intervento sono 2 driver fondamentali nella scelta del tecnico ricordandoci che l’Information Technology richiede ampia preparazione e la presenza ed il rilascio costante di nuovi sistemi operativi (vedi Windows 10) o nuove applicazioni (vedi la prossima uscita di Office 2019) fa si che il consulente informatico scelto deve garantire affidabilità e competenza e spesso prezzi troppo bassi nascondono insidie e persone che magari si prestano più a livello “hobbistico” e non perché hanno sviluppato un backgroud tecnico adeguato.

Dunque chiedere referenze e se si sono già gestiste casistiche simili alla nostra può rappresentare una prima domanda da fare per discernere le competenze del tecnico informatico scelto.