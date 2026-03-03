Il FORMOSO THERAPY SHOW arriva sabato 7 marzo a Godiasco Salice Terme

ADRIANO FORMOSO — psicoterapeuta, ricercatore e pioniere della Neuropsicofonia appassionato di musica fin dall’adolescenza che ha affiancato alla pratica clinica una ricerca artistica che attraversa musica, scrittura e arti visive — porterà il suo “ FORMOSO THERAPY SHOW – L’armonia che ci genera” sabato 7 marzo al Teatro Antonio Cagnoni di Godiasco Salice Terme (PV),

Il suo innovativo spettacolo terapeutico (che inizierà alle ore 21:00) è un’esperienza clinico-artistica d’avanguardia capace di coniugare l’introspezione psicologica alla potenza emotiva della musica.

I biglietti (euro 21,00) sono disponibili qui

Lo show, ispirato ai grandi coach motivazionali internazionali, offre un mix unico di life coaching per la crescita personale, comicità, riflessione e “canzone terapeutica”, trasformando il teatro in un luogo di cura e condivisione collettiva.

Attraverso brani accordati a 432 Hz e basati sugli assunti scientifici della stimolazione acustica cerebrale, Formoso guida il pubblico in un viaggio attraverso le tappe dell’esistenza: dallo stile di attaccamento infantile fino all’età adulta.

“Con il mio spettacolo parlo di amore, adolescenza, crisi, creando un ponte tra il suono e la vita emotiva delle persone” racconta Adriano Formoso che con questo spettacolo vuole portare la terapia fuori dallo studio professionale rendendola accessibile e addirittura divertente.

Ad accogliere lo spettacolo sarà il Teatro Antonio Cagnoni, piccolo gioiello immerso nell’Oltrepò Pavese che negli ultimi anni si è affermato come polo culturale di riferimento del territorio. Dal 2022 la direzione artistica è affidata alla casa discografica Kicco Music con la cantante Giovanna Nocetti e il giornalista Alessandro Paola Schiavi.

Artista, psicologo-psicoterapeuta con formazione specialistica in medicina integrata, Adriano Formoso vive a lavora a Milano dove svolge l’attività come psicoterapeuta e psicoanalista di gruppo occupandosi prevalentemente di disagio psichico nei minori e di relazioni familiari, oltre a ricoprire incarichi di consulenza tecnica per il tribunale e insegnare in una università lombarda.

Italiano di origini arbëreshë, Formoso è un artista “contaminato” che fin dall’adolescenza si esprime attraverso più linguaggi. Frequenta l’Istituto Statale d’Arte nella Villa Reale di Monza, dove coltiva la pittura a olio e ad acquerello. È allievo della bottega del pittore brianzolo Eleuterio Bonalumi, di Ibrahim Kodra (anch’egli di origine arbëreshë albanese), Sandro Taveggia e successivamente di Remo Brindisi.

Espone i propri dipinti in mostre nazionali e internazionali, ottenendo riconoscimenti e premi. Parallelamente tra i 18 e i 28 anni si avvicina al teatro frequentando una scuola di teatro filodrammatico. Studia recitazione con Ernesto Calindri ed entra a far parte di compagnie teatrali portando in scena opere di Bernard Shaw e Oscar Wilde. Lavora come animatore e musicista nei villaggi turistici e si guadagna i soldi per studiare suonando nei locali dei Navigli e di Brera. Dopo un corso di doppiaggio conduce trasmissioni radiofoniche e presta la voce a spot pubblicitari ma la musica guadagna sempre più centralità nella sua vita.

Collabora con altri artisti e tra questi Peter Eskine, Frank Gambale, Hernan Fassa, Jovanotti, Luca Carboni e altri ancora. Nel Novembre 1997 raggiunge le finali all’Accademia Musicale di Sanremo che gli consente di esibirsi davanti a molti operatori dell’industria musicale sul palco sanremese del Teatro Ariston. Viene notato e messo sotto contratto da Maurizio Carisch e Augusto Martelli che furono i primi a proporgli un contratto discografico. Nell’anno 2000 pubblica così il suo primo album con la RTI Music dal titolo Obiezioni di Coscienza.

Le canzoni sono arrangiate da Patrick Djivas, della PFM, Premiata Forneria Marconi e Gianni Stellavato. L’amico e maestro di canto Marco Ferradini, presta la voce ai cori di Nessun domani, brano di molte playlist dei primi anni duemila di radio nazionali tra cui Radio uno Rai. Nell’ambiente musicale milanese incontra Luigi Albertelli, Gianpiero Scussel, Roberto Magrini e Pino D’Anzeo, personaggi con grande esperienza nel mondo discografico che per pura amicizia lo guidano nella composizione di nuove creazioni musicali. Una serie di nuove canzoni di Formoso giungono a Franco Cabrini e Massimo Bonelli discografici della Sony Music che pubblica l’album intitolato Cosa suona il mondo su etichetta Columbia Sony Music.

Dopo quest’ultima esperienza maturata nel mondo discografico Adriano Formoso ha orientato la propria attività musicale verso la ricerca scientifica, indagandone gli effetti sul cervello e sulle emozioni attraverso lo studio sperimentale sulla ricerca sonora e la risonanza acustica.

Nel 2015, lo studio della relazione tra musica, cervello ed emozioni, ha dato vita alla Neuropsicofonia®, un approccio che unisce arte, scienza e psicologia per il benessere psicologico. Nel 2018 è autore del libro Nascere a Tempo di Rock, presentato e premiato al Salone del Libro di Torino. Originale, intenso e provocatorio ricercatore in neuroscienze, nel settembre 2025, Formoso è stato premiato alla Golden Fashion Week di Milano, per la sua capacità di unire arte, ricerca e umanità, trasformando la musica in un ponte tra emozione e conoscenza.

La sua musica, che spazia dallo psychedelic ambient al pop cantautorale, utilizza particolari frequenze acustiche scelte per evocare emozioni e favorire un ascolto trasformativo. Dal 2023 porta in scena il Formoso Therapy Show, uno spettacolo che fonde il concerto delle sue canzoni con le neuroscienze e la formazione psicologica. Lo spettacolo unisce musica, teatro, visual art ed esperimenti con la platea trasformando l’esperienza artistica in un momento di crescita personale e collettiva.

