Radical annuncia il nuovo singolo “Ketamine”

“KETAMINE” (distribuito da The Orchard) è il nuovo singolo del rapper Radical, disponibile da venerdì 20 giugno su tutte le principali piattaforme digitali. Il brano fa parte del suo nuovo progetto discografico di prossima uscita.

Dopo aver pubblicato la trilogia “Trashbin” riscuotendo un grande successo tra il pubblico, l’album “EVOL”, le varie collaborazioni con artisti come Sick Luke e Rosa Chemical ed i brani “Loose Leaf” feat. Tony 2Milli, “Cybertruckk” e “Nu Dripp”, il rapper annuncia un nuovo singolo inedito.

“KETAMINE” è una ballad distorta e sognante composta da rime dirette e incisive, in cui Radical spazia tra beat ipnotici e liriche crude, rivelando nuove sfumature del suo mondo interiore.

“KETAMINE” e il brano precedente “NU DRIPP”, uscito venerdì 6 giugno, segnano l’inizio di una nuova fase, con un sound che riprende le sonorità post-trap/rage d’oltreoceano, senza perdere l’attitudine cruda e caotica della musica punk ed anticipano il nuovo progetto discografico di prossima uscita di Radical.

Radical

Radical, nato Daniele Wandja a Roma, è emerso dalla scena punk rock della sua città per diventare il padrino del Soundcloud Rap in Italia. Conosciuto per la sua capacità di fondere generi e per i suoi spettacoli ad alta energia, ha pubblicato la trilogia “Trashbin”, che gli ha procurato un seguito di culto e lo ha reso l’artista indipendente con più stream nel suo paese. Il suo percorso è continuato con singoli di successo e tour, anche durante la pandemia. Firmando con Sony nel 2022, la musica di Radical si è evoluta seguendo le tendenze internazionali, culminando nell’album “EVOL.” Collaborazioni con artisti come Sick Luke e Rosa Chemical hanno dimostrato la sua versatilità. Ora, nel 2025, è pronto per nuovi progetti internazionali, plasmando il futuro del suo percorso musicale.

