Haier Europe per WeWorld alla Milano Marathon 2025

Per il terzo anno consecutivo, Haier Europe ha partecipato alla Milano Relay Marathon, la competizione meneghina che unisce performance atletica e impegno sociale. L’azienda ha raddoppiato la sua presenza rispetto all’edizione precedente, con più di 50 dipendenti suddivisi in 13 team impegnati nella staffetta. Un gruppo internazionale che ha visto la partecipazione di colleghi provenienti da Italia, Germania, Romania e Cina, a conferma della vocazione globale dell’azienda.

Haier Europe ha aderito al Charity Program della manifestazione, correndo a sostegno dell’organizzazione non profit WeWorld per sostenere il progetto “Spazi Donna”, iniziativa dedicata alla prevenzione della violenza di genere e al supporto delle donne in difficoltà. Gli Spazi Donna di WeWorld offrono un ambiente sicuro e accogliente per donne e bambini vittime di violenza, garantendo sostegno psicologico, assistenza legale, formazione professionale e attività creative per favorire il reinserimento sociale e lavorativo.

Tra i principali fundraiser della manifestazione, Haier Europe intende contribuire al potenziamento del servizio di supporto psicologico nei due Spazi Donna di Milano, situati nei quartieri Giambellino e Corvetto, rendendo disponibili questi servizi ogni giorno per garantire un aiuto continuativo alle beneficiarie.

“Siamo orgogliosi di partecipare nuovamente alla Milano Relay Marathon e di rinnovare il nostro impegno a fianco di WeWorld. Haier è profondamente legata al mondo del sport, con prestigiose sponsorship nei più importanti tornei di tennis e nel calcio. Lo sport è un potente strumento di connessione e cambiamento positivo, e crediamo che iniziative di solidarietà come la Milano Relay Marathon possano fare la differenza. Contribuire al rafforzamento degli Spazi Donna di Milano significa offrire un sostegno concreto a chi ne ha più bisogno, garantendo un futuro migliore e maggiore sicurezza alle donne in difficoltà” ha dichiarato Karim Bruneo, Communication, Public Affairs and Sustainability Director di Haier Europe.

Da oltre 50 anni, WeWorld opera in Italia e nel mondo per proteggere donne, bambine e bambini in situazioni di estrema fragilità. Per contrastare il fenomeno della violenza contro le donne in Italia, WeWorld ha istituito gli Spazi Donna nei quartieri più difficili di Milano, Bologna, Roma, Pescara, Napoli e Cosenza, offrendo un punto di riferimento essenziale per chi si trova in condizioni di vulnerabilità. Milano ospita gli Spazi Donna di Giambellino e Corvetto, che rappresentano uno spazio sicuro e di ascolto in cui le donne vittime di violenza o che affrontano momenti di fragilità possono trovare supporto e strumenti per ricostruire la propria vita.

