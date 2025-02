Bando Giovani in biblioteca – Omaggio a Samuel Beckett e laboratori Haiku

Prosegue il progetto Youbook – Giovani in biblioteca. Youbook è un progetto della Biblioteca di Lucernate con il Comune di Rho finanziato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del bando “Giovani in biblioteca”, in collaborazione con CSBNO, Coop La Fucina, Cooperativa sociale Intrecci, Comin, Biblioteca Teatrale Durrenmatt, Teatro dell’Armadillo, Comunità Nuova onlus, Biblioteca dei Semi, Cooperativa Lotta contro l’emarginazione, Radio Mast, finalizzato a favorire e sostenere la dimensione partecipativa dei giovani tra i 14 e i 35 anni all’interno della biblioteca pubblica di Lucernate, attraverso la promozione di attività sociali, educative, culturali, ricreative e formative.

E’ iniziato sabato con l’Associazione Teatro dell’Armadillo – Teatro Inaudito e la Biblioteca teatrale Dürrenmatt. Protagonisti i giovani attori del Laboratorio avanzato “Classici contemporanei” del Teatro dell’Armadillo, con ideazione e regia di Sabina Villa, propongono cinque appuntamenti con i testi del drammaturgo irlandese Samuel Beckett: sabato 1 febbraio ore 18.30 e ore 21.00; domenica 2 febbraio ore 18.30 e ore 21.00; venerdì 7 febbraio ore 21.00 al Teatro di Lucernate in via Giulio Cesare 36.

Titolo degli spettacoli è “Atti e qualche parola”. L’ingresso è libero ma occorre prenotarsi scrivendo a prenotazioni1.armadillo@gmail. com. In scena Nicola Caprile, Eleonora Cecconi, Alessandro Coniglione, Andrea Coniglione, Mattia Corradi, Clarissa Delfitto, Sara Ferrari, Martina Giambattista, Simone Lupo, Emanuele Rampi, Matilde Romanò, Silvia Stasi.

“Affidandoci a Beckett ci siamo addentrati in quel territorio desolato che è la vita dell’uomo post moderno – spiegano i promotori, facendo riferimento al drammaturgo padre del Teatro dell’Assurdo – Qui conformismo, straniamento, disillusione, sradicamento, inazione, afasia o irrefrenabile coazione al racconto animano personaggi larvali o menomati, patetici rifiuti umani che abitano i margini o tragicomici clown impegnati in buffi sketch quotidiani.



L’assurdità dell’esistenza presenta loro il conto ed essi vi si aggrappano, incapaci di accogliere la fine. Certo del carattere fittizio e arbitrario della scrittura, Beckett si applica ad un interessantissimo sabotaggio dei tradizionali meccanismi dei linguaggi teatrali. Dà così vita ad atti e parole tanto ben congegnati da combinare presenza e assenza, parola e silenzio, movimento e immobilità, in una continua ambiguità e sospensione di senso, che ci scomodano e ci interrogano”.

Youbook nel percorso “Siamo aperti per darvi più spazio” in febbraio prevede un ricco calendario, che si trova sul sito www.comune.rho.mi.it.

Sabato 1 febbraio alle 10.30, alla Biblioteca di via Giulio Cesare 36, è in programma “Haiku. Illustrare la poesia”, laboratorio artistico creativo, condotto da Martina Acquaro, a cura della Biblioteca dei Semi. L’evento è gratuito, per iscrizioni: biblioteca.lucernate@csbno.net – tel.02.87159280.

“Sono previsti laboratori di scrittura poetica e di canzoni, laboratori educativi per bambini e adulti, incontri sulla bellezza e l’arte e altri dedicati al volontariato attivo – spiegano l’assessora alla Cultura Valentina Giro e l’assessore ai Giovani Paolo Bianchi – Ringrazio la Biblioteca di Lucernate e tutti i partner coinvolti, per l’impegno rivolto ai ragazzi che in questi percorsi possono trovare occasioni di aggregazione e imparare cose nuove, sviluppando la loro creatività”.

