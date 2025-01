Sofia Sole: VEGA, il nuovo brano feat. Asteria e Caffellatte

L’eclettica cantautrice Sofia Sole pubblica venerdì 31 gennaio “Vega” (Warner Music Italy/ADA). Il nuovo singolo è impreziosito dalla collaborazione con le amiche e colleghe musiciste Asteria e Caffellatte.

Il brano, prodotto da Reason e Gabriel Guglielmini, nasce dall’unione di tre penne estremamente differenti e racconta tre storie parallele che si incrociano con armonia e delicatezza in un ritornello che ricorda una preghiera, un sussurro, un vuoto in pancia. Lo storytelling è ricco di immagini ricorrenti che suggeriscono pochi spiragli concreti a cui le Sofia Sole, Asteria e Caffellatte si aggrappano con occhi lucidi e bisogno di salvezza. Un pezzo che nasce dal desiderio di approfondire, attraverso la musica, vari problemi generazionali legati all’ansia, argomento di cui le tre cantautrici hanno vissuto in maniera diversa.

Con “Vega” Sofia Sole dà il benvenuto a un nuovo anno che sarà ricco di novità legate alla musica. Il brano giunge a poche settimane dall’uscita di “Carillon” e costituisce un ulteriore capitolo della storia musicale che sta prendendo forma nella vita della talentuosa cantautrice.

Biografia

Sofia Sole è un’artista italiana di 21 anni. Dopo aver studiato musica per più di 6 anni, partecipa a “The Voice of Italy”, esperienza formativa che le conferma cosa vuole davvero fare nella vita: cantare. In quell’occasione raggiunge oltre 1 milione di visualizzazioni su YouTube grazie alla cover del brano “People help the people” di Birdy, con cui si è esibita nella prima puntata.

Prosegue la sua formazione al conservatorio AMDA a Los Angeles, dove approfondisce la propria conoscenza musicale e studia presenza scenica, song-writing e recitazione.

Il suo primo singolo ufficiale è “Emotional”, prodotto da Cece Rogers, che raggiunge oltre 180 mila streaming e il 26° posto nella UK Upfront Club Chart.

Nel 2023 esce “Un Giro di Troppo”, brano che regala a Sofia Sole tantissime opportunità, tra cui calcare il palco del Mediolanum Forum di Assago e partecipare a “Deejay on Stage” a Riccione.

A novembre dello stesso anno escono i singoli “Schiena contro Schiena” feat. Shori e Peter e “Tavolo x 2” feat. Shori e Nordovest. A giugno 2024 l’artista pubblica invece “La notte vola via”, un brano pop perfetto per l’estate.

Instancabile e prolifica, Sofia Sole sta continuando a scrivere musica per dare voce al caleidoscopico universo di parole, suoni e immagini che prendono forma nella sua mente creativa.

Link ufficiali

