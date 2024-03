Rho: targa in memoria delle scorte di Falcone e Borsellino

Partecipazione e forti emozioni al Parco della legalità di Rho il 25 marzo 2024 per la mattinata dedicata dal Comune di Rho e dalle scuole superiori cittadine alle vittime delle mafie, durante la quale è stata scoperta una targa in memoria delle scorte dei giudici Falcone e Borsellino, ai piedi dell’ulivo che ricorda i due magistrati uccisi da Cosa Nostra nel 1992.

La mattina

Presentata da Paola Cupetti, responsabile dell’Ufficio Cerimoniale del Comune di Rho, che ha organizzato l’evento con Clelia La Palomenta, presidente della Commissione consigliare legalità e antimafia, e i rappresentanti delle diverse scuole superiori, si è aperta con l’Inno nazionale e con il saluto di Paola Pollini, presidente della Commissione legalità di Regione Lombardia, alla presenza dei vertici delle forze dell’ordine locali, delle associazioni combattentiste, del prevosto don Gianluigi Frova, del vicesindaco Maria Rita Vergani, degli assessori Paolo Bianchi (Scuola) e Valentina Giro (Ambiente). Presenti gli studenti degli istituti Rebora, Mattei, Majorana, Puecher-Olivetti, Cannizzaro, Fondazione Clerici. Accanto a loro Marika Trivigno di Libera di Arese e dintorni, esponenti di Avviso Pubblico e Alberto Bonacina, Referente Provinciale del Coordinamento lecchese di Libera. La diretta in streaming è stata garantita da Jerry Gentile, che il Comune ringrazia per la disponibilità.

L’assessore alla legalità Nicola Violante ha introdotto la cerimonia ideata per celebrare la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie che si è celebrata a livello nazionale il 21 marzo: “In questo luogo che già ricorda numerose vittime della ferocia di tutte le mafie, il Comune di Rho intende onorare un impegno che personalmente avevo preso con Salvatore Borsellino. Un anno fa gli avevo promesso che qui avrebbe trovato posto anche una targa che onorasse il sacrificio delle donne e degli uomini delle scorte dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e di Francesca Morvillo. Caro Salvatore, sono felice di averti qui questa mattina per poter svelare insieme questa targa”.

L’ intervenuto del sindaco Andrea Orlandi

“Vedo riunita tutta la nostra comunità. Veri protagonisti sono i ragazzi con insegnanti e dirigenti, ma ai parenti delle vittime di mafia va innanzitutto il nostro affetto: ogni volta si riapre una ferita e immagino non sia semplice. Li ringraziamo perché hanno fatto una scelta, trasformando una ferita in un seme che viene gettato. Questo è anche il significato di questo luogo, confiscato alla criminalità organizzata. E’ stato il primo bene assegnato alla nostra città, grazie agli studenti del liceo Majorana è diventato Parco della legalità e qui crescono semi che permettono di avere alberi che ricordano persone. Sono semi di legalità sparsi in tutta la città, perché crescono in ciascuno di voi. Semi che vanno scoperti, accompagnati, irrigati lungo la vita. Spero che questa mattina contribuisca a farli sbocciare. A Rho la mafia c’è, come dico sempre, ma credo si possa dire che anche Rho c’è contro la mafia”.

