Corabea: una App da chi ha sofferto di Dca ed è guarito

Giorgia Bellini è una giovane imprenditrice di 26 anni che ha sofferto per tanti anni di Disturbi Alimentari. Dopo aver combattuto per otto anni la bulimia, è diventata la fondatrice della start up Corabea, una piattaforma di supporto online per chi soffre di Disturbi Alimentari. La sua è una storia a ostacoli, la storia di una donna che ha trasformato la sua sofferenza in una forza.

La giovane imprenditrice ci racconta prima la sua storia personale: “Sono stata ricoverata a 19 anni in un centro DCA. È stato un percorso difficile ma lo rifarei mille volte perché mi ha permesso di stare bene – Ci sono stata per 4 mesi e anche se non bastano per guarire da un disturbo alimentare, la letteratura scientifica ci dice che ci vogliono dai 2 ai 5 anni, sono stati fondamentali per la mia rinascita”.

Questo fa capire quanto sia complesso e delicato il processo di guarigione. Non c’è un giorno preciso in cui ci si ammala o in cui si guarisce. È un cammino lento e faticoso, che richiede pazienza e determinazione. Non ci sono soluzioni magiche o veloci ed è questo che Bellini vuole trasmettere con il suo lavoro.

Come nasce il progetto Corabea?

Durante la pandemia, quando tutti eravamo chiusi in casa a cucinare e fare il pane, ho sentito la necessità di far qualcosa. Sapevo che quel momento poteva essere molto complesso per chi soffre di DCA. Infatti, non a caso, durante il covid i casi di DCA sono aumentati più del 40%.

“Ho iniziato a raccontare la mia storia tramite instagram e vedevo che in qualche modo quello che scrivevo aiutava l’altro.” – racconta Giorgia. “Mi arrivavano ogni giorno messaggi di ringraziamento da persone che mi dicevano che si sentivano meno sole.”

Ma Giorgia essendo passata per prima all’interno della sofferenza dei DCA sà che per uscirne servono gli strumenti giusti e che lei non può sostituirsi ad un medico. Per questo, ha creato un’equipe di professionisti formata da psicologi e nutrizionisti. Siamo partiti con 4 esperti.

L’azienda oggi conta più di 30 professionisti qualificati e due assistenti. Il suo ruolo è quello di facilitare la fase iniziale di conoscenza, creando un rapporto diretto e confidenziale. Si chiama “supporto peer to peer”. Spesso il disturbo viene nascosto o negato, ma il suo obiettivo è far capire alle persone che chiedere aiuto è un segno di forza, non di debolezza.

Dopo la Call Conoscitiva viene assegnata l’equipe che seguirà la persona per tutto il percorso.

Cosa ci sarà dentro l’app di Corabea?

Le persone oltre ai colloqui insieme all’equipe avranno accesso ad altri contenuti come schede di lavoro per la costruzione della cosiddetta “cassetta degli attrezzi”, webinar con gli esperti, mindfulness, supporto alla famiglia.

Corabea intanto continua a crescere e il 15 marzo uscirà l’app che verrà presentata, il 15 marzo nella sala dei Notari di Perugia, in occasione della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla dedicata ai disturbi del comportamento alimentare.

“Per aspera ad astra”- attraverso le difficoltà fino alle stelle.

