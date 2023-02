Dal 6 al 17 febbraio, il Piccolo Teatro porta nelle classi degli Istituti superiori Antigone in cattedra, uno spettacolo parte del più ampio progetto Il teatro tiene banco, realizzato con il prezioso sostegno di Fondazione Banca del Monte di Lombardia e curato da Davide Carnevali, artista associato.

Antigone in cattedra: un’adolescente che inizia a misurarsi con il mondo degli adulti e le sue criticità. Affrontando una famiglia di cui non condivide gli stessi valori; facendo i conti con una società patriarcale, in cui le donne devono lottare per far sentire la propria voce; e soprattutto scontrandosi con una legge che reprime gli istinti naturali e così umani della carità e l’amore.

La legalità e la politica sono al centro di questa operazione, che si configura come un dramma didattico di teatro epico per portare il classico nel contemporaneo, grazie a un linguaggio vicino a quello dei ragazzi e ragazze a cui si rivolge.

dal 6 al 17 febbraio 2023

regia e drammaturgia Davide Carnevali

con Daniele Cavoni Felicioni, Michele Dell’Utri, Diana Manea, Giulia Trivero

CALENDARIO DELLE REPLICHE

Lunedì 6 febbraio, Liceo Classico Carducci

Martedì 7 febbraio, Liceo Vico da Corsico

Mercoledì 8 febbraio, La Boccioni

Giovedì 9 febbraio, Liceo Classico Parini

Venerdì 10 febbraio, Liceo Tito Livio e Liceo Artistico Brera

Lunedì 13 febbraio, IIS Pareto

Martedì 14 febbraio, Liceo Cremona

Mercoledì 15 febbraio, IIS Leonardo da Vinci

Giovedì 16 febbraio, Liceo Severi Correnti

Venerdì 17 febbraio, IPSOS Marie Curie

www.piccoloteatro.org

