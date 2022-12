Dopo un ritorno da sogno nel 2022, il Sziget, il festival più grande dell’Europa situato a Budapest (Ungheria) annuncia oggi la prima ondata di artisti che suoneranno nel 2023, tra cui 4 dei 6 headliners: Billie Eilish, David Guetta, Florence + The Machine e Imagine Dragons.

Dal 10 al 15 Agosto 2023, l’Isola della Libertà sarà anche la casa di Sam Fender, YUNGBLUD, Foals, Jamie xx, M83, Moderat, Frank Carter & The Rattlesnakes, Niall Horan, Sven Väth, Mimi Webb, Nothing But Thieves, Two Feet, Viagra Boys, Amyl and The Sniffers, 070 Shake, TV Girl, Dixon, Baby Queen, The Comet is Coming, Youngr, Los Bitchos, Destroy Boys, Kelly Lee Owens, Mall Grab, Partiboi69, Parra for Cuva, Jungle By Night, yunè pinku, Hannah Grae e molti altri da annunciare.

I biglietti per sei giorni e le opzioni per l’alloggio, i camping upgrade e i moving-in ticket sono già in vendita. Per maggiori informazioni visita szigetfestival.com

Ogni anno in quei magici sei giorni di agosto l’isola di Óbuda a Budapest si trasforma nell’Isola della Libertà e invita i partecipanti a mettere da parte la vita quotidiana e immergersi in un mondo di libertà, amicizia ed esperienze culturali.

GLI ARTISTI

L’asticella è alzata nella precedente edizione, che darà il benvenuto alla vincitrice di due BRIT Awards Billie Eilish, che arriverà sul Main Stage durante il suo tour mondiale Happier Than Ever. L’esperienza musicale dance di David Guetta tornerà al Sziget dopo la sua strabiliante performance nel 2018 e con una nuova ondata di canzoni tra cui ‘Crazy What Love Can Do’ con Becky Hill e la megahit appena uscita ‘Damn (You’ve Got Me Saying)’.

La regina dell’indie rock inglese Florence + The Machine porterà la sua inimitabile energia al Sziget dopo aver pubblicato il suo album acclamato dalla critica ‘Dance Fever’. La band pop-rock americana Imagine Dragons catturerà la folla con le loro tracce cariche di emozioni.

Il 2023 vedrà anche il ritorno del musicista inglese, nonché uomo del momento, Sam Fender, insieme alle leggende oxfordiane Foals, che presenteranno il loro ultimo album ‘Life Is Yours’. Per i nostalgici, gli M83 torneranno a suonare dal vivo dopo un periodo di pausa. Molto atteso lo show di Yungblud, dopo essere stato ospite X Factor (Italia) qualche settimana fa, il giovane star del pop-rock elogiato da icone del rock come Mick Jagger e Dave Grohl, arriva sull’Isola della Libertà.

Performance di prima categoria in più di 50 venue

Dal rock, al pop, alla musica elettronica, al Sziget Festival ce n’è per tutti i gusti. In questa nuova edizione il festival ospiterà performance di prima categoria in più di 50 venue, come ad esempio il Colosseum, dedicato alla musica elettronica. Altri highlight di questo primo annuncio includono un guru della pista da ballo Jamie xx, e i Moderat, che faranno ballare i fan con il loro sound dark. Il ‘Profeta del Piacere’ Partiboi69 mostrerà la sua carismatica energia sull’Isola della Libertà, insieme al fenomeno australiano Mall Grab. Quest’anno ci sarà anche il capo delle Innerversions, Dixon, e la carismatica leggenda della musica elettronica, Sven Väth.

Il Sziget ritorna nel 2023 con un leggero cambio di date per facilitare l’aggiunta degli artisti in cartellone; le nuove date sono 10 – 15 Agosto 2023. I biglietti per 6 giorni sono ora in vendita a partire da 325 € (camping base incluso). Gli abbonamenti per 3 giorni e i ticket giornalieri saranno presto in vendita. Per maggiori informazioni sui biglietti, alloggi e glamping visita szigetfestival.com.

