Milano si conferma città ‘col coeur in man’. In questo caso la gara di solidarietà è proposta dal mondo dello spettacolo e più precisamente da Matteo Forte, direttore dei Teatri Lirico e Nazionale che ha deciso di mettere a disposizione 100 ‘biglietti sospesi’ in concomitanza delle festività natalizie. Una proposta che mira ad essere incentivata da tutti coloro che assisteranno a uno spettacolo del Lirico e del Nazionale che, a loro volta, potranno donare un biglietto per uno spettacolo in programma fino alla fine della stagione.

“Dopo due anni molto duri – spiega Matteo Forte, amministratore delegato di Stage Entertainmet e inventore di heArt, la piattaforma Social dedicata al mondo dell’arte e dello spettacolo – abbiamo pensato a tutti i modi possibili per donare un po’ di spensieratezza. Fra le tante iniziative, in occasione del Natale, c’è anche questa sorta di ‘biglietto sospeso’. Obiettivo, offrire a tutti, e soprattutto a chi fa più fatica, un momento di allegria“.

Nel foyer dei teatri sono state posizionate due urne all’interno delle quali chiunque lo desidera può lasciare un’offerta che sarà devoluta alle Organizzazioni No Profit Azione Solidale di Milano e Cometa di Como.

“Alla fine di ogni settimana – continua Forte – chiederemo a queste Organizzazioni che spettacoli intendono regalare ai beneficiari dei loro servizi e trasformeremo le donazioni in biglietti. Partiamo noi di Stage Entertainment donando 100 biglietti per uno spettacolo di nostra produzione”.

POSSIBILE DONARE ANCHE ONLINE – Sarà possibile donare anche da casa, con un semplice click nella sezione dedicata sui siti dei due teatri https://teatroliricogiorgiogaber.it/ e https://teatronazionale.it/

