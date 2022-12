Su Focus, venerdì 16 dicembre, in prima serata, appuntamento con «Il Tempio del Vento – La Galleria Pininfarina». A 50 anni esatti dalla sua nascita, la rete tematica Mediaset svela storia, successi e segreti della galleria ideata dal geniale imprenditore, carrozziere, designer, e senatore a vita, torinese Giovanni Battista Farina (detto Pinin, Giuseppino in piemontese, per la somiglianza con il padre Giuseppe).

La Pininfarina viene fondata a Torino il 22 maggio 1930. Anni gloriosi – durante i quali Sergio Pininfarina (figlio del fondatore) riceve una laurea honoris causa in Belle Arti e viene inserito nell’Automotive Hall of Fame -, in cui l’azienda viene più volte premiata con il prestigioso Compasso d’Oro.

Nel 1967 è sempre Sergio Pininfarina ad affidare ad Alberto Morelli il progetto della Galleria del Vento. L’opera d’avanguardia, inaugurata nel 1972, è la protagonista dello speciale, nel quale si spiega quando e perché è nata, a cosa serve e come funziona, quali grandi automobili vi sono state testate e quali altri insospettabili oggetti vi sono stati scolpiti.

