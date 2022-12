Online, live e vr: nuove esperienze di gioco

Quando Zuckerberg nel 2014 comprò Oculus, azienda di realtà virtuale che produce i famosi visori vr, nessuno poteva immaginare che pochi anni dopo, ovvero ad ottobre 2021 Facebook avrebbe cambiato nome in Meta e che avrebbe lanciato un suo metaverso.

Dopo una fase di sperimentazione Meta ha infatti lanciato Horizon Worlds, un gioco online gratuito di realtà virtuale dove gli utenti, con degli avatar 3D e un visore vr e un controller, possono creare spazi virtuali, interagire fra di loro, partecipare ad eventi e svolgere molte attività in un vero e proprio mondo parallelo.

Fantascienza? In realtà la realtà virtuale sono anni che si sta sviluppando e migliorando ed è già attiva in molte parti del mondo; secondo una società americana entro il 2026 il 25% delle persone passerà almeno un’ora al giorno nel metaverso per fare shopping, lavorare, dedicarsi ad hobby come corsi di formazione o semplicemente per fare conoscenza con altri utenti.

L’attuale realtà virtuale in realtà viene usata principalmente per i giochi, mentre in futuro potrebbe svilupparsi sempre di più per fare qualsiasi cosa: dai meeting di lavoro, alla partecipazione ad eventi come concerti o sfilate; non a caso molte aziende si stanno già attrezzando e, parlando del settore fashion e luxury, Gucci sta già organizzando sfilate virtuali mentre Balenciaga già vende capi di abbigliamento sul metaverso.

Ma come funziona la realtà virtuale?

Chiamata anche VR, ovvero virtual reality, permette di entrare in un vero e proprio mondo virtuale realistico, quasi come fosse un universo parallelo al nostro; nel mondo virtuale l’utente ha un suo avatar e può essere proiettato in qualsiasi luogo, facendo vivere esperienze in prima persona estremamente reali.

Per poter entrare nella VR serve un visore apposito che può essere di due tipi: standalone o cablato. I visori VR standalone sono quelli che permettono un’esperienza nel mondo virtuale completa in quanto consentono all’utente di muoversi liberamente, non essendo fisicamente collegati al PC; i visori VR cablati, come suggerisce il nome stesso, sono invece collegati al PC tramite cavi e quindi permettono all’utente di fare piccoli movimenti, solo ed esclusivamente con la testa, in uno spazio limitato; tuttavia, per contro, i visori VR cablati consentono di avere una maggiore qualità grafica.

In base alla libertà di movimento consentita, i visori VR si distinguono in 3dof e 6dof; nel primo caso, con i tre gradi libertà di movimento, è possibile muovere esclusivamente la testa e infatti questo tipo di visore si utilizza principalmente da seduti, mentre con il 6dof si può compiere qualsiasi tipo di spostamento, che verrà poi replicato nel mondo virtuale. Esistono anche altri strumenti oltre il visore VR, come guanti e cuffie pensati appositamente per far vivere un’esperienza unica e rendere estremamente realistiche anche la percezione dei suoni e le sensazioni tattili.

Ogni visore VR mette a disposizione dell’utente uno o più controller con cui interagire nel mondo virtuale; i più moderni hanno anche la tecnologia hand tracking e quindi permettono di utilizzare direttamente le mani per interagire con gli altri avatar o compiere azioni nella realtà virtuale.

Online, live e vr: l’evoluzione del gaming online

Il mondo dei giochi online è stato letteralmente rivoluzionato dalle nuove tecnologie; se anni fa era molto diffusa l’esperienza di gioco online, in cui era possibile sfidare gli altri utenti senza tuttavia avere una vera e propria interazione, oggi stanno sempre più prendendo piede le esperienze di gioco live e di realtà virtuale.

Un esempio perfetto di questa rivoluzione sono i casinò online; se prima infatti era solo possibile giocare in una classica modalità 2D, via via si sono sempre più diffusi i casinò live.

Il casinò live comprende tutta una serie di giochi di carte o come la roulette che vengono trasmessi in diretta e che quindi permettono una maggior interazione con gli altri partecipanti, grazie alla presenza di apposite chat, o con il croupier; spesso utilizzando una webcam è possibile parlare con il croupier in carne ed ossa, come ci si trovasse in un vero e proprio casinò fisico. Inoltre, i giochi live spesso sono caratterizzati da suoni ed effetti che rendono l’esperienza di gioco estremamente più coinvolgente rispetto alla classica modalità online; per questi motivi sempre più utenti preferiscono la modalità live per giocare a giochi come il poker, la roulette o Blackjack.

Tuttavia, con lo sviluppo della realtà virtuale, molti siti di scommesse online si stanno già attrezzando e, con l’utilizzo del visore vr, permettono già di giocare con il proprio avatar in un casinò virtuale estremamente reale.

In futuro, con tutta probabilità, sarà utilizzata solo la realtà virtuale per i casinò online e anche per le slot, perché permette un’esperienza di gioco più immersiva e divertente. Per giocare con giochi online in realtà virtuale, oltre il visore, viene richiesto l’utilizzo di cuffie specifiche, per una trasmissione del suono accurata e di qualità.

Per ora sono ancora pochi i casinò online che permettono questo tipo di esperienza in Italia, ma i prezzi dei visori vr stanno diventando alla portata di tutti rispetto ai primi tempi e perciò saranno sempre più acquistati ed utilizzati nei prossimi anni; secondo alcune statistiche in meno di 10 anni, nel 2030, addirittura il 30% degli utenti utilizzerà la realtà virtuale per giocare online.

Per ora, anche nei casinò già attrezzati per la realtà virtuale, non sono disponibili tutti i giochi offerti nella versione classica online o live; tuttavia è già possibile accomodarsi con il proprio avatar in tavoli da poker e blackjack e partecipare a tornei.

Con la realtà virtuale sembrerà di essere al 100% in un vero casinò e si potrà girare liberamente all’interno delle varie sale da gioco e addirittura parlare con gli altri giocatori.

Inoltre, la possibilità di poter essere proiettati in qualsiasi casinò del mondo permette di poter andare dove si vuole. Cosa c’è di meglio di una visita al famoso casinò europeo di Montecarlo o ancora meglio, in uno di quelli presenti a Las Vegas? Con il proprio avatar è possibile andare ovunque e vivere esperienze di gioco indimenticabili, decisamente più intense rispetto ad una normale sessione 2D o live.

Ovviamente, per un’esperienza di gioco davvero completa, è necessario acquistare dei visori vr di qualità e delle cuffie di qualità perché, maggiori saranno le prestazioni degli hardware acquistati, più realistica sarà l’esperienza di gioco nel casinò online sul mondo virtuale.

Mentre i videogiochi hanno un pubblico principalmente giovanile, i casinò online attraggono anche persone di età media tra i 40 e i 50 anni, e perciò avvicineranno anche gli adulti a questa nuova tecnologia.