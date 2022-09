Volley: “FIVB Women’s World Championship”

Dopo quella maschile, vinta dall’Italia, sta per prendere il via anche l’edizione 2022 del FIVB Women’s World Championship, il mondiale femminile di volley.

Appuntamento su Sky e in streaming su NOW da domani, venerdì 23 settembre, con la prima fase, quella a gironi, in programma fino al 2 ottobre. Ogni giorno due partite live, inclusi tutti gli incontri dell’Italia, campione d’Europa in carica.

Tra le grandi favorite, la Serbia, campione del mondo in carica, gli Stati Uniti, oro alle Olimpiadi di Tokyo, il Brasile, la Cina e, ovviamente, l’Italia di Davide Mazzanti, che proverà ad emulare le gesta degli uomini di Fefè De Giorgi.

Azzurre inserite nel Gruppo A con Olanda Belgio, Porto Rico, Camerun e Kenya con esordio sabato contro le camerunesi. Match in diretta alle ore 15 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Tutti gli incontri dell’Italia in Olanda, al GerleDome di Arnhem, stadio avveniristico da oltre 20 mila posti, che per l’occasione si trasforma in palazzo dello sport.

