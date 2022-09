Tranceparenti, il 29 settembre, – Bagni Misteriosi con Lyra Pramuk, Valentino Moa, Dj MArcelle, Another Nice Mess

Lyra Pramuk, Valentino Mora, DJ Marcelle – Another Nice Mess, protagonisti di TranceParenti il 29 settembre.

Threes ritorna alle piscine en plein air dei Bagni Misteriosi con una nuovo capitolo di

Tranceparenti, questa volta in collaborazione con la Fondazione Marcelo Burlon,

fondazione no-profit che persegue obiettivi culturali e sociali, di cui Threes condivide

mission e valori.

Tranceparenti è un format ideato nel 2016 da Threes in collaborazione con Teatro

Franco Parenti in occasione della serata inaugurale dei Bagni Misteriosi.

Nasce dall’idea di trasporre la musica elettronica all’interno di performance dal vivo eseguite da ensemble strumentali, realizzando concerti site-specific sulla piattaforma

galleggiante della piscina.

Protagonista del nuovo capitolo di Tranceparenti è Lyra Pramuk, artista e performer

americana con base a Berlino, la cui pratica fonde vocalità classiche, sensibilità pop e

club culture in quella che può essere meglio descritta come musica folk futurista.

Divulgatrice e portavoce della scena queer musicale, prima del suo concerto Lyra

prenderà parte anche ad un talk insieme a Federico Sargentone, in cui si parlerà

dell’ utilizzo della voce come strumento dalle infinite possibilità, attraverso la cui

manipolazione si possano riflettere tematiche legate alla tecnologia, al mondo queer e all’umanità.

Parte del ricavato della serata verrà devoluto al progetto Casa Arcobaleno di Milano della cooperativa sociale Spazio Aperto Servizi un luogo che accoglie persone discriminate dalle famiglie di origine per il loro orientamento sessuale, l’identità di genere o per il percorso di transizione avviato. Un ambiente protetto, per tutti coloro che dopo il coming out si ritrovano senza una casa e senza una famiglia.

https://lyrapramuk.com/

www.teatroparenti.it

Lo scenario lo permette, I Bagni Misteriosi, ricordiamo, sono le piscine del Teatro Parenti.

PROGRAMMA

19.15 – 20.00 Lecture by Lyra Pramuk – Sala Testori

19.30 – 21.00 Dj set intro Valentino Mora – Bagni Misteriosi

21.00 – 22.00 Lyra Pramuk live – Bagni Misteriosi

22.00 – 00.00 Dj Marcelle – Bagni Misteriosi

PREZZO

18€ + prev.

Info e biglietteria

Biglietteria via Pier Lombardo 14 02 59995206 biglietteria@teatrofrancoparenti.it

Leggi altre news di musica ed eventi su Dietro La Notizia.