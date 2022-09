E’ dal 2015 che il Teatro del Verme di Milano chiude il proprio anno musicale con la presenza di Ludovico Einaudi, che suonerà in 15 concerti fino al 18 dicembre 2022.

Dal 1 al 18 dicembre – ad eccezione del 6/7/13 dicembre – il grande pianista sarà accompagnato dal violoncello di Redi Hasa, dal violino di Federico Mecozzi e dal percussionista ed elettronica Francesco Arcuri.

Concerti in Sala Grande, perchè la Sala Piccola, ospiterà una rassegna di cortometraggi d’autore sulla crisi climatica, al quale Einaudi è particolarmente sensibile ed impegnato.

Del Comune di Milano, Il Teatro del Verme è palcoscenico di riferimento per le maggiori produzioni nazionali ed europee; è la sede prediletta per la realizzazione di Convegni e Congressi internazionali, Festival di Letteratura, Arte, Cinema e Filosofia; è spazio aperto per gli incontri con i più alti esponenti della società, della politica e della scienza mondiali.

Al Dal Verme hanno tenuto Lectio Magistralis, Premi Nobel per la letteratura, per l’economia, per la chimica e per la fisica, il Dalai Lama, sociologi e filosofi di fama internazionale.

