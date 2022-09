Dal 14 settembre arriva ogni mercoledì in prima serata su Real Time “Tailor made – Chi ha la stoffa?”, adattamento italiano di “The Great British Sewing Bee”, format creato da Love Productions e distribuito da BBC Studios Distribution Limited, prodotto in Italia da Blu Yazmine per Warner Bros. Discovery.

IL GIOCO

Dieci sarti amatoriali si sfideranno nel primo talent dedicato al mondo della sartoria. Selezionati per il loro talento tra migliaia in tutta Italia, i componenti della decade della prima edizione sono spinti dal sogno di trasformare la loro passione per il cucito in un mestiere. Pertanto, dovranno dimostrare abilità e versatilità dell’arte sartoriale, per rendere onore all’eccellenza portata avanti dalla moda “made in Italy”.

I GIUDICI

Tommaso Zorzi, conduttore e scrittore che si diletta a giocare con le regole della moda, supporterà i concorrenti. A giudicarli sono due eccellenze indiscusse del mondo della sartoria e della moda italiana.

Elide Morelli è nota per essere stata sarta della maison Valentino dal 1967 al 2021, fino a diventare sarta premiere. Ha lavorato nella casa di moda per 53 anni realizzando capolavori che fanno parte della storia dell’haute couture.

Cristina Tardito, da direttore creativo, ha collaborato con molte delle maison più famose al mondo. In seguito è stata poi la fondatrice del brand di successo Kristina Ti. I 10 apprendisti, un melting pot di concorrenti creativi e con tante storie da raccontare, sono pronti a realizzare il sogno di una vita e a contendersi il titolo di Miglior Sarto di Tailor Made.

Il vincitore avrà la possibilità di effettuare un tirocinio presso il dipartimento Ready to Wear di Gucci, uno dei brand più rilevanti nel settore del lusso e socio di Altagamma, la Fondazione che riunisce le migliori imprese dell’Alta Industria Culturale e Creativa Italiana e dunque gli ambasciatori del nostro stile di vita. Altagamma e i Soci della moda sono da tempo impegnati sul tema dei “Talenti del Fare” per valorizzare il settore manifatturiero italiano. Il sarto vincitore riceverà anche tutta l’attrezzatura professionale Singer per aprire il suo atelier e una fornitura di tessuti Giesse Scampoli per realizzare la sua prima collezione.

IL CAST

Svelati i nomi dei 10 sarti amatoriali protagonisti del programma. Il cast è visibile sul sito di Real Time.

Radio Kiss Kiss sarà la radio ufficiale di “Tailor made – Chi ha la stoffa“. L’emittente dedicherà alcune iniziative che vivranno on air, sul sito kisskiss.it e sui suoi profili social.

