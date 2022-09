Il decreto Aiuti-Bis, forse a breve convertito in legge grazie alle prossime elezioni, contiene nuove norme sul lavoro: prorogato fino all’ultimo giorno del 2022 lo Smart working (home working), per quei lavoratori fragili e genitori con figli fino a 14 anni.

Nel lavoro pubblico ,sembra esserci la prospettiva di una stabilizzazione dal 2027, con una valutazione positiva mediante colloquio, per quegli impiegati contrattati a tempo determinato resi tali dalle pubbliche amministrazioni a inizio collaborazione.

Facilità anche per i Direttori Generali che lavorano nelle sedi territoriali delle Pubbliche Amministrazioni, per i quali, il contratto verrà automaticamente allungato fino a dicembre 2023, in caso scadesse prima di questo anno in corso. Impiegati pubblici e privati sono, dal primo di agosto,privi di tutela di legge per il ricorso allo Smart working.

Unica tutela il Decreto di Legge 105 del 2022, che stabilisce pe ri datori di lavori sia nel pubblico che nel privato, la priorità richiesta dal lavoratore /lavoratrice con figli fino ai 12 anni di età o senza limite di età in caso di figli diversamente abili, caregivers,(figure importantissime e non ancora ampliamente protette) e lavoratori con disabilità in situazione grave accertata.

Scopri altre news di attualità su Dietro La Notizia.