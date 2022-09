Nelle sale italiane Wild Men – Fuga dalla civiltà

Arriverà nelle sale italiane, giovedì 20 ottobre, Wild Men – Fuga dalla civiltà grazie ad ARTHOUSE, nuovo progetto editoriale di I Wonder Pictures dedicato al cinema d’essai in collaborazione con Valmyn.

Il film che ha fatto incetta di premi nei festival di tutto il mondo, diretto da Thomas Daneskov, vede protagonista un uomo in fuga dalle pressioni della società che decide di ritirarsi tra montagne e boschi norvegesi per vivere come un autentico vichingo. L’incontro con un altro improbabile fuggitivo diventerà l’occasione per un assurdo viaggio tra i fiordi della Norvegia, con alle calcagna la polizia locale, due spietati trafficanti di droga e la sua stessa famiglia. Con Rasmus Bjerg, Zaki Youssef, Bjørn Sundquist, Sofie Gråbøl e Marco Ilsø, Wild Men – Fuga dalla civiltà è una storia ricca di personaggi colorati che affrontano le loro sfide, alla scoperta di sé stessi oltre gli stereotipi sulla mascolinità che la nostra società propone.

